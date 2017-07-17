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В Чернигове желающие преподавать в школе не знают свои предметы. Среди них даже учителя начальных классов
- Вчера, 17:39
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63 претендента на вакансии учителей в школе Чернигова завалили письменные конкурсные испытания.
На официальном сайте управления образования Черниговского городского совета обнародовали результаты письменных конкурсных испытаний для будущих учителей.
Всего было проверено 132 работы. 63 претендента письменный экзамен по профильному предмету провалили.
Итак, не знание физики показали двое из двоих,
-письменный английский не сдали 6 из 24,
-информатику завалили 3 из 12,
-математику не написали 7 из 15,
-географию забыли 2 из 3,
и только немецкий язык написали все 5 претендентов.
А теперь, внимание!
-Из 18 экзаменуемых по украинскому языку набрали нужное количество баллов только двое. Их результат – 7 и 8 баллов.
-Такой же результат будущих учителей в группе продленного дня (а это 1-4 класс): справились с заданием лишь двое (набрали 7 и 9 баллов) из 13.
-Их коллеги, учителя начальных классов, оказались не лучше. Прошли письменное испытание, набрав максимум 9 баллов, только 24 из 40 экзаменуемых. То есть 16 – экзамен провалили.
Примечательно, что проходной балл по всем предметам – 7 баллов и выше. То есть, только тот, кто преодолел этот барьер, допускается до собеседования, по результатам которого и будут принимать на работу.
Результаты собеседований, которые проходили сегодня и будут проходить завтра, станут известны позже.
А вот фотоотчет о письменных испытаниях можно просмотреть на том же официальном сайте управления образования Черниговского городского совета
Напомним, раненее мы писали о том, что в Чернигове ищут учителей.
На официальном сайте управления образования Черниговского городского совета обнародовали результаты письменных конкурсных испытаний для будущих учителей.
Всего было проверено 132 работы. 63 претендента письменный экзамен по профильному предмету провалили.
Итак, не знание физики показали двое из двоих,
-письменный английский не сдали 6 из 24,
-информатику завалили 3 из 12,
-математику не написали 7 из 15,
-географию забыли 2 из 3,
и только немецкий язык написали все 5 претендентов.
А теперь, внимание!
-Из 18 экзаменуемых по украинскому языку набрали нужное количество баллов только двое. Их результат – 7 и 8 баллов.
-Такой же результат будущих учителей в группе продленного дня (а это 1-4 класс): справились с заданием лишь двое (набрали 7 и 9 баллов) из 13.
-Их коллеги, учителя начальных классов, оказались не лучше. Прошли письменное испытание, набрав максимум 9 баллов, только 24 из 40 экзаменуемых. То есть 16 – экзамен провалили.
Примечательно, что проходной балл по всем предметам – 7 баллов и выше. То есть, только тот, кто преодолел этот барьер, допускается до собеседования, по результатам которого и будут принимать на работу.
Результаты собеседований, которые проходили сегодня и будут проходить завтра, станут известны позже.
А вот фотоотчет о письменных испытаниях можно просмотреть на том же официальном сайте управления образования Черниговского городского совета
Напомним, раненее мы писали о том, что в Чернигове ищут учителей.
Источник: 0462.ua
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