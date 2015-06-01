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На Аллее героев установили конструкцию из трех букв
- Вчера, 18:21
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Сегодня, 21 августа, на деревянной платформе в центре Чернигова установили конструкцию-надпись «Я люблю Чернигов».
Слово «люблю» заменено красным сердцем, а название города авторы проекта сократили до Че.
Знак установлен на средства нардепа Сергея Березенко. Он выделили на проект 30 тысяч гривен.
Черниговцы неоднозначно восприняли инициативу. Большинство пользователей социальных сетей раскритиковали конструкцию.
Во-первых, вторая буква в названии города почему-то не Е, а Є. Во-вторых, она даже больше напоминает цифру 6. необходимость сократить название города тоже вызывает вопросы.
Горожане шутят по поводу того, что 30 тысяч не хватило, чтобы исзготовить остальные буквы и острят по поводу того, что конструкция универсальная: подойдет и для Черкасс, и для Черновцов и для Челябинска ч Череповцом.
Среди претензий – отсутствие предварительных конкурсов или хотя бы обсуждений внешнего вида конструкции.
Также историк Владимир Пилипенко отмечает, что это охранная зона и без согласований вести здесь какие-либо работы нельзя.
фото - Сергей Черняков
Слово «люблю» заменено красным сердцем, а название города авторы проекта сократили до Че.
Знак установлен на средства нардепа Сергея Березенко. Он выделили на проект 30 тысяч гривен.
Черниговцы неоднозначно восприняли инициативу. Большинство пользователей социальных сетей раскритиковали конструкцию.
Во-первых, вторая буква в названии города почему-то не Е, а Є. Во-вторых, она даже больше напоминает цифру 6. необходимость сократить название города тоже вызывает вопросы.
Горожане шутят по поводу того, что 30 тысяч не хватило, чтобы исзготовить остальные буквы и острят по поводу того, что конструкция универсальная: подойдет и для Черкасс, и для Черновцов и для Челябинска ч Череповцом.
Среди претензий – отсутствие предварительных конкурсов или хотя бы обсуждений внешнего вида конструкции.
Также историк Владимир Пилипенко отмечает, что это охранная зона и без согласований вести здесь какие-либо работы нельзя.
фото - Сергей Черняков
Источник: 0462.ua
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