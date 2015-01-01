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Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео)

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:05
  • Просмотров: 56
Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео)
В Сети появилось видео, на котором как на ладони можно увидеть черниговский полигон бытовых отходов. Объект площадью 24,6 гектара находится в Масанах. На видеосъемке видно, как работает технология пересыпки мусора песком. Озера на видео - водоемы для хранения жидких токсичных отходов.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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