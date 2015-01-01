4ернігів.інфо » Стрічка новин » Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео)
Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео)
- Сегодня, 14:05
- Просмотров: 56
В Сети появилось видео, на котором как на ладони можно увидеть черниговский полигон бытовых отходов. Объект площадью 24,6 гектара находится в Масанах. На видеосъемке видно, как работает технология пересыпки мусора песком. Озера на видео - водоемы для хранения жидких токсичных отходов.
Источник: http://cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Фильтрационные каналы на свалке на Масанах почистят за 80 тысяч гривен
На исполнение "Программы улучшения экологического состояния города Чернигова на 2016 - 2017 годы2
На строительстве на Масанах краном зажало рабочего (видео)
Утром пятници в Черниговский кооперативний центр ДСНС поступило сообщение о несчастном случае на
Сортировочная линия для мусора может появиться на черниговской свалке
На полигоне твердых бытовых отходов на Масанах появится сортировчная линия для мусора. Правда,
На просьбу активиста обезоружить "титушек" в Чернигове милиция среагирова ...
В интернете появилось видео, на котором видно, как возле здания Черниговской областной
В Чернигове начнут сортировать мусор
До конца года на городском полигоне твердых бытовых отходов планируется установить сортировочную
До "Х-фактора" Александр Порядинский на деньги держал удары в живот. ВИДЕ ...
ВКонтакте появилось видео, на котором одногодки Александра Порядинского за деньги проверяют
Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет... В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом СБУ поймала черниговца завербованного российскими спецслужба... Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка ... Полиция в Чернигове не оштрафовала водителей из свадебного к...
Добавить комментарий!