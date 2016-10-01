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В Чернигове в ДТП пострадали велосипедист и пешеход
- Сегодня, 15:07
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В результате дорожно-транспортных происшествий, случившихся 21 августа, пострадали велосипедист и пешеход. Об этом ЧЕline сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Так, по ул. Музыкальной, 1 в 11 час. 53 мин. водитель автомобиля «ВАЗ-21121», двигаясь дворовой территории, совершил наезд на велосипедиста, который выехал из близлежащего заезда. В результате происшествия велосипедист получил травмы. В 14 ч. 41 мин. по ул. Пятницкой на территории автопарковки возле магазина «Симпатик» неустановленный автомобиль (микроавтобус зеленого цвета), двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил травмы.
Источник: http://cheline.com.ua
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