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В Чернигове в ДТП пострадали велосипедист и пешеход

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:07
  • Просмотров: 46
В Чернигове в ДТП пострадали велосипедист и пешеходВ результате дорожно-транспортных происшествий, случившихся 21 августа, пострадали велосипедист и пешеход. Об этом ЧЕline сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Так, по ул. Музыкальной, 1 в 11 час. 53 мин. водитель автомобиля «ВАЗ-21121», двигаясь дворовой территории, совершил наезд на велосипедиста, который выехал из близлежащего заезда. В результате происшествия велосипедист получил травмы. В 14 ч. 41 мин. по ул. Пятницкой на территории автопарковки возле магазина «Симпатик» неустановленный автомобиль (микроавтобус зеленого цвета), двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил травмы.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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