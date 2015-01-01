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За полгода население Черниговской области сократилось на 7,7 тысяч
- Сегодня, 15:32
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По состоянию на 1 июля 2017 года численность населения Черниговской области составила 1 025 700 человек. Сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.
С начала года количество жителей уменьшилось на 7,7 тысяч человек. В период с января по июнь в области родилось 3657 малышей (1848 мальчиков и 1809 девочек).
На каждую тысячу населения приходилось 7,2 новорожденных. В пределах области показатель рождаемости колебался от 8,7% в Боровицком районе до 4,8% в Коропском.
Почти половина женщин родили первенцев, более трети – стали мамами во второй раз, а третьего и более ребенка родила каждая седьмая женщина (одна из них пополнила семью 11-м ребенком).
Самыми молодыми мамами стали девять 15-летних жительниц области, а самой старшей – женщина в возрасте 48 лет. Средний возраст матери на время рождения ребенка составил 28 лет. Вне брака родилось 23% детей.
С начала года в области умерло 9990 человек (4788 мужчин и 5202 женщины).
Уровень смертности составил 19,6 умерших в расчете на тысячу населения. Средний возраст умерших мужчин – 67 лет, женщин – 78 лет.
С начала года количество жителей уменьшилось на 7,7 тысяч человек. В период с января по июнь в области родилось 3657 малышей (1848 мальчиков и 1809 девочек).
На каждую тысячу населения приходилось 7,2 новорожденных. В пределах области показатель рождаемости колебался от 8,7% в Боровицком районе до 4,8% в Коропском.
Почти половина женщин родили первенцев, более трети – стали мамами во второй раз, а третьего и более ребенка родила каждая седьмая женщина (одна из них пополнила семью 11-м ребенком).
Самыми молодыми мамами стали девять 15-летних жительниц области, а самой старшей – женщина в возрасте 48 лет. Средний возраст матери на время рождения ребенка составил 28 лет. Вне брака родилось 23% детей.
С начала года в области умерло 9990 человек (4788 мужчин и 5202 женщины).
Уровень смертности составил 19,6 умерших в расчете на тысячу населения. Средний возраст умерших мужчин – 67 лет, женщин – 78 лет.
Источник: 0462.ua
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