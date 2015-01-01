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На Черниговщине водитель сбил велосипедиста и скрылся

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:39
  • Просмотров: 46
На Черниговщине водитель сбил велосипедиста и скрылся20 августа вблизи села Брусилов Черниговского района на дороге Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч произошло столкновение легкового автомобиля с велосипедом, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Около 22:30 неустановленное лицо, двигаясь на автомобиле «ВАЗ-2108-09» (возможно серого цвета), совершило столкновение с велосипедистом, который двигался в попутном направлении.

В результате происшествия велосипедист 1981 года рождения от полученных телесных повреждений погиб на месте аварии. Автомобиль с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время устанавливаются свидетели данного происшествия и принимаются меры по выявлению и задержанию водителя данного транспортного средства.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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