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На Черниговщине водитель сбил велосипедиста и скрылся
- Сегодня, 14:39
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20 августа вблизи села Брусилов Черниговского района на дороге Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч произошло столкновение легкового автомобиля с велосипедом, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Около 22:30 неустановленное лицо, двигаясь на автомобиле «ВАЗ-2108-09» (возможно серого цвета), совершило столкновение с велосипедистом, который двигался в попутном направлении.
В результате происшествия велосипедист 1981 года рождения от полученных телесных повреждений погиб на месте аварии. Автомобиль с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.
В настоящее время устанавливаются свидетели данного происшествия и принимаются меры по выявлению и задержанию водителя данного транспортного средства.
Около 22:30 неустановленное лицо, двигаясь на автомобиле «ВАЗ-2108-09» (возможно серого цвета), совершило столкновение с велосипедистом, который двигался в попутном направлении.
В результате происшествия велосипедист 1981 года рождения от полученных телесных повреждений погиб на месте аварии. Автомобиль с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.
В настоящее время устанавливаются свидетели данного происшествия и принимаются меры по выявлению и задержанию водителя данного транспортного средства.
Источник: 0462.ua
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