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На Черниговщине намолочено более миллиона тонн зерна

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:03
  • Просмотров: 40
На Черниговщине намолочено более миллиона тонн зернаСейчас в области ранние зерновые и зернобобовые культуры собраны с более одной тысячи гектаров. Это 95 процентовпрогнозируемых объемов, сообщает Департамент агропромышленного развития Черниговской ОГА.

Сельскохозяйственные предприятия 13 районов уже завершили уборку. Среди лидеров по качественным показателям – Бахмачский, Варвинский, Сребнянский, Талалаевский районы. Средняя урожайность здесь превышает 52 центнера с гектара.

Наибольший вал зерна имеют земледельцы Бахмачского района (почти 98 000 тонн), Прилукского и Черниговского (почти по 70 000 тонн) и Ичнянского (65 000 тонн).

В общем намолочено более 1,08 миллиона тонн зерна. При этом средняя урожайность составляет почти 40 центнеров с гектара.

Сейчас в области продолжается посевная кампания. Аграрии 15 районов проводят посев озимого рапса на зерно, уже засеяно 14 тысяч гектаров – 81% прогнозируемого объема.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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