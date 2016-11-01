4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговцев призывают покупать местную продукцию
Черниговцев призывают покупать местную продукцию
- Сегодня, 16:42
- Просмотров: 39
На днях в Чернигове вдоль проспектов Мира и Победы появились 20 сити-лайтов с лозунгом «Покупай родное, поддерживай Чернигов!».
Такие призывы на улицах города – элемент социальной рекламы, предусмотренной принятой в нашем городе «Программой поддержки малого и среднего предпринимательства на 2017 – 2020 годы». Программа разработана в тесном сотрудничестве с предпринимательским активом города.
Среди других информационных мероприятий программы – подготовка телепередач о черниговских предприятиях и предпринимателях, а также социально-рекламных телероликов.
Скоро в людных местах нашего города прохожие смогут увидеть тележурналистов, которые будут проводить опрос на тему «Почему стоит выбирать местные товары?». Затем на основе этого видео местным телеканалом «Детинец» будут созданы рекламные ролики «Чернигов, покупай родное!», «Покупай родное, выбирай Чернигов!», «Покупай родное, поддерживай Чернигов», которые появятся в эфире с сентября.
В рамках этой же городской программы Управлением экономического развития города, Черниговской Торгово-промышленной палатой и телеканалом «Детинец» в этом году начат цикл передач под названием «Кейсы» в рамках телепроекта «Серебряная гривна». Это рассказы об истории и практике работы лучших черниговских предприятий.
Кроме того, сейчас готовится к печати и каталог лучших предприятий города «Гордость Чернигова», где информация изложена на украинском, английском и немецком языках.
Среди других мероприятий городской «Программы поддержки малого и среднего предпринимательства на 2017-2020 годы», в этом году реализовали бизнес-миссию предпринимателей города в Познане «Бизнес с Польшей: развитие производственной кооперации», бесплатные семинары на актуальные для бизнес-среды темы.
Также из городского бюджета частично возмещены расходы черниговских предприятий на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом.
Такие призывы на улицах города – элемент социальной рекламы, предусмотренной принятой в нашем городе «Программой поддержки малого и среднего предпринимательства на 2017 – 2020 годы». Программа разработана в тесном сотрудничестве с предпринимательским активом города.
Среди других информационных мероприятий программы – подготовка телепередач о черниговских предприятиях и предпринимателях, а также социально-рекламных телероликов.
Скоро в людных местах нашего города прохожие смогут увидеть тележурналистов, которые будут проводить опрос на тему «Почему стоит выбирать местные товары?». Затем на основе этого видео местным телеканалом «Детинец» будут созданы рекламные ролики «Чернигов, покупай родное!», «Покупай родное, выбирай Чернигов!», «Покупай родное, поддерживай Чернигов», которые появятся в эфире с сентября.
В рамках этой же городской программы Управлением экономического развития города, Черниговской Торгово-промышленной палатой и телеканалом «Детинец» в этом году начат цикл передач под названием «Кейсы» в рамках телепроекта «Серебряная гривна». Это рассказы об истории и практике работы лучших черниговских предприятий.
Кроме того, сейчас готовится к печати и каталог лучших предприятий города «Гордость Чернигова», где информация изложена на украинском, английском и немецком языках.
Среди других мероприятий городской «Программы поддержки малого и среднего предпринимательства на 2017-2020 годы», в этом году реализовали бизнес-миссию предпринимателей города в Познане «Бизнес с Польшей: развитие производственной кооперации», бесплатные семинары на актуальные для бизнес-среды темы.
Также из городского бюджета частично возмещены расходы черниговских предприятий на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В Польшу за счет бюджета смогут поехать черниговские предприниматели
Впервые в Чернигове местным предпринимателям частично компенсируют затраты на выставочную
Впервые в Чернигове местным предпринимателям компенсируют затраты на выстав ...
На 25-28 апреля планируется участие черниговской делегации в бизнес-миссии в город Познань
В сентябре в Чернигове пройдет бизнес-фестиваль
В сентябре в Чернигове состоится «Бизнес-фест». Соответствующее распоряжение подписал Черниговский
В Чернигове ищут самых достойных производителей
Черниговский городской совет приглашает руководителей предприятий производственной сферы города к
В Чернигове создают каталог товаров местных производителей
Черниговский городской совет приглашает руководителей предприятий производственной сферы города, в
Депутаты проголосовали за «Программу «Молодежь города Чернигов» на 2017-202 ...
На 12 сессии VII созыва депутаты Черниговского городского совета проголосовали за «Программа«
Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет... В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом СБУ поймала черниговца завербованного российскими спецслужба... Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка ... Полиция в Чернигове не оштрафовала водителей из свадебного к...
Добавить комментарий!