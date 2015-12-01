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Пьяная ссора между двумя жителями Черниговщины переросла в драку с летальным исходом

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:02
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Полицейские уголовной полиции Прилукского отдела полиции оперативно раскрыли тяжкое преступление - нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшему.

В воскресенье около в половине четвертого утра в дежурную часть Прилукского отдела полиции поступило сообщение о том, что рядом с магазином, который находится рядом с заводом «Пластмасс» под деревом лежит неизвестный мужчина без признаков жизни и с видимыми телесными повреждениями.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа в полном составе во главе с руководством Прилукского отдела полиции. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили труп 47-летнего местного жителя с множественными синяками на голове.

Правоохранители сразу начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Во время осмотра места происшествия были обнаружены следы и вещественные доказательства преступления, которые были направлены на экспертизу. Оперативники провели подворовые обходы соседних хозяйств, опросили всех возможных свидетелей и установили круг знакомых погибшего.

В ходе такого комплекса мер и в результате слаженных профессиональных действий полицейских было установлено, что телесные повреждения потерпевшему нанес случайный 27-летний прохожий. Парень также живет в Прилуках, нигде не работает и ни разу не попадал в поле зрения правоохранителей.

Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. По его словам, 19 августа в вечернее время он вышел из магазина и пошел в сторону дома. Вдруг к нему подошел неизвестный и начал его оскорблять нецензурными словами.

Между мужчинами, которые оба были в нетрезвом состоянии, возникла ссора, а затем драка, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кулаками по голове потерпевшему. После чего продолжил свой путь домой, а пострадавший так и остался лежать на месте происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины ("умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшему"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Подозреваемый в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Продолжается досудебное расследование.

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Источник: 0462.ua

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