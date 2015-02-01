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П'яна сварка між двома жителями Чернігівщини переросла в бійку з летальним результатом
- Сегодня, 17:02
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Поліцейські кримінальної поліції Прилуцького відділу поліції оперативно розкрили тяжкий злочин - нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.
У неділю близько о пів на четверту ранку до чергової частини Прилуцького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поруч з магазином, який знаходиться поруч з заводом «Пластмас» під деревом лежить невідомий чоловік без ознак життя і з видимими тілесними ушкодженнями.
На місце події прибула слідчо-оперативна група в повному складі на чолі з керівництвом Прилуцького відділу поліції. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили труп 47-річного місцевого жителя з множинними синцями на голові.
Правоохоронці відразу почали оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину. Під час огляду місця події були виявлені сліди і речові докази злочину, які були направлені на експертизу. Оперативники провели обходи сусідніх господарств, опитали всіх можливих свідків і встановили коло знайомих загиблого.
В ході такого комплексу заходів і в результаті злагоджених професійних дій поліцейських було встановлено, що тілесні ушкодження потерпілому наніс випадковий 27-річний перехожий. Хлопець також живе в Прилуках, ніде не працює і жодного разу не потрапляв в поле зору правоохоронців.
Підозрюваний у скоєному зізнався і дав правдиві свідчення. За його словами, 19 серпня у вечірній час він вийшов з магазину і пішов в сторону будинку. Раптом до нього підійшов невідомий і почав його ображати нецензурними словами.
Між чоловіками, які обидва були в нетверезому стані, виникла сварка, а потім бійка, в ході якої підозрюваний завдав кілька ударів кулаками по голові потерпілому. Після чого продовжив свій шлях додому, а потерпілий так і залишився лежати на місці події.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України ( "Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого"). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Підозрюваний в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання.
Триває досудове розслідування.
Сектор комунікації поліції Чернігівській області
У неділю близько о пів на четверту ранку до чергової частини Прилуцького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поруч з магазином, який знаходиться поруч з заводом «Пластмас» під деревом лежить невідомий чоловік без ознак життя і з видимими тілесними ушкодженнями.
На місце події прибула слідчо-оперативна група в повному складі на чолі з керівництвом Прилуцького відділу поліції. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили труп 47-річного місцевого жителя з множинними синцями на голові.
Правоохоронці відразу почали оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину. Під час огляду місця події були виявлені сліди і речові докази злочину, які були направлені на експертизу. Оперативники провели обходи сусідніх господарств, опитали всіх можливих свідків і встановили коло знайомих загиблого.
В ході такого комплексу заходів і в результаті злагоджених професійних дій поліцейських було встановлено, що тілесні ушкодження потерпілому наніс випадковий 27-річний перехожий. Хлопець також живе в Прилуках, ніде не працює і жодного разу не потрапляв в поле зору правоохоронців.
Підозрюваний у скоєному зізнався і дав правдиві свідчення. За його словами, 19 серпня у вечірній час він вийшов з магазину і пішов в сторону будинку. Раптом до нього підійшов невідомий і почав його ображати нецензурними словами.
Між чоловіками, які обидва були в нетверезому стані, виникла сварка, а потім бійка, в ході якої підозрюваний завдав кілька ударів кулаками по голові потерпілому. Після чого продовжив свій шлях додому, а потерпілий так і залишився лежати на місці події.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України ( "Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого"). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Підозрюваний в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання.
Триває досудове розслідування.
Сектор комунікації поліції Чернігівській області
Источник: 0462.ua
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