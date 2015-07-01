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Черниговцы преимущественно живут в двухкомнатных квартирах
- Сегодня, 18:03
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Индикатором уровня жизни населения является наличие жилья. По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств, в собственном жилье проживает большинство семей Черниговщины (90%), снимают у физических лиц - 7%, в государственном жилье - 2% и в ведомственном - 1%.
Об этом ЧЕline сообщили в ГУ статистики в Черниговской области. Наибольшая часть домохозяйств (41%) имеет двухкомнатную жилье, почти треть - трехкомнатную. Практически каждый шестой семья живет в четырех и более комнатах, а каждый девятый занимает только одну комнату. Обеспечены жилой площадью более необходимую санитарную норму (13,65м2 на одного человека) больше чем две трети семей области. В то же время живут в перенаселенном жилье 48% населения и 73% детей в возрасте до 18 лет. Распределение домохозяйств по степени комфортности жилья показал, что централизованным газоснабжением пользуются 80% домохозяйств области, баллонным газом - 15%. Индивидуальной системой отопления оборудована почти половина квартир, центральным отоплением - четверть. Водопровод и канализацию в своих домах имеют 78% семей, горячее водоснабжение (централизованное или автономное) или газовую колонку - 64%. По итогам опроса, 58% домохозяйств показали удовольствие своими жилищными условиями. Вместе с тем не очень довольно своим жильем почти каждое четвертое домохозяйство, недовольны или очень недовольны - 14%.
Об этом ЧЕline сообщили в ГУ статистики в Черниговской области. Наибольшая часть домохозяйств (41%) имеет двухкомнатную жилье, почти треть - трехкомнатную. Практически каждый шестой семья живет в четырех и более комнатах, а каждый девятый занимает только одну комнату. Обеспечены жилой площадью более необходимую санитарную норму (13,65м2 на одного человека) больше чем две трети семей области. В то же время живут в перенаселенном жилье 48% населения и 73% детей в возрасте до 18 лет. Распределение домохозяйств по степени комфортности жилья показал, что централизованным газоснабжением пользуются 80% домохозяйств области, баллонным газом - 15%. Индивидуальной системой отопления оборудована почти половина квартир, центральным отоплением - четверть. Водопровод и канализацию в своих домах имеют 78% семей, горячее водоснабжение (централизованное или автономное) или газовую колонку - 64%. По итогам опроса, 58% домохозяйств показали удовольствие своими жилищными условиями. Вместе с тем не очень довольно своим жильем почти каждое четвертое домохозяйство, недовольны или очень недовольны - 14%.
Источник: http://cheline.com.ua
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