﻿﻿ Черниговцы преимущественно живут в двухкомнатных квартирах » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Черниговцы преимущественно живут в двухкомнатных квартирах
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Черниговцы преимущественно живут в двухкомнатных квартирах

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:03
  • Просмотров: 30
Черниговцы преимущественно живут в двухкомнатных квартирахИндикатором уровня жизни населения является наличие жилья. По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств, в собственном жилье проживает большинство семей Черниговщины (90%), снимают у физических лиц - 7%, в государственном жилье - 2% и в ведомственном - 1%.

Об этом ЧЕline сообщили в ГУ статистики в Черниговской области. Наибольшая часть домохозяйств (41%) имеет двухкомнатную жилье, почти треть - трехкомнатную. Практически каждый шестой семья живет в четырех и более комнатах, а каждый девятый занимает только одну комнату. Обеспечены жилой площадью более необходимую санитарную норму (13,65м2 на одного человека) больше чем две трети семей области. В то же время живут в перенаселенном жилье 48% населения и 73% детей в возрасте до 18 лет. Распределение домохозяйств по степени комфортности жилья показал, что централизованным газоснабжением пользуются 80% домохозяйств области, баллонным газом - 15%. Индивидуальной системой отопления оборудована почти половина квартир, центральным отоплением - четверть. Водопровод и канализацию в своих домах имеют 78% семей, горячее водоснабжение (централизованное или автономное) или газовую колонку - 64%. По итогам опроса, 58% домохозяйств показали удовольствие своими жилищными условиями. Вместе с тем не очень довольно своим жильем почти каждое четвертое домохозяйство, недовольны или очень недовольны - 14%.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

90 процентов семей в Черниговской области воспитывают одного ребенка

На Черниговщине более 148 тысяч домохозяйств имеют в своем составе детей возрастом до 18 лет - это

Всего 4% жителей Черниговщины «откладывают» деньги

Признали уровень своих доходов достаточным, но сбережений не делали, почти треть семей

Жилищные условия населения области

Жилье является одним из важнейших составляющих качества жизни населения в целом и каждой семьи в

Почти 4 тысячи черниговских семей остались без газа из-за долгов

«Черниговгаз» отключил от газоснабжения более 3700 домохозяйств. Еще 839 семей предупреждены о

Сколько семей с детьми на Черниговщине?

Крепкая семья - это залог стабильности и развития общества и государства. Именно поэтому проблемы

Самооценка домохозяйствами Черниговской области уровня своих доходов

В рамках постоянного выборочного обследования условий жизни домохозяйств, в январе текущего года
﻿
Видео
Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет... В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом СБУ поймала черниговца завербованного российскими спецслужба... Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка ... Полиция в Чернигове не оштрафовала водителей из свадебного к...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети