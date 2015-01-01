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В парке, где установили надпись «Я люблю Че», а коммунальщики делают все, чтобы центр города радовал взгляд как туристов, так и самих черниговцев, время в клумбах можно обнаружить интересные находки. Возможно, именно общипанная клумба и стала местом распития спиртных напитков. А сил донести бутылку в корзину, что в нескольких метрах, «свинки» уже не имели.
В центре Чернигова «хрюкали свиньи» (Фото)
- Сегодня, 17:27
- Просмотров: 35
В парке, где установили надпись «Я люблю Че», а коммунальщики делают все, чтобы центр города радовал взгляд как туристов, так и самих черниговцев, время в клумбах можно обнаружить интересные находки. Возможно, именно общипанная клумба и стала местом распития спиртных напитков. А сил донести бутылку в корзину, что в нескольких метрах, «свинки» уже не имели.
Источник: http://cheline.com.ua
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