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В центре Чернигова «хрюкали свиньи» (Фото)

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:27
  • Просмотров: 35
В центре Чернигова «хрюкали свиньи» (Фото)В центре Чернигова «хрюкали свиньи» (Фото)
В центре Чернигова «хрюкали свиньи» (Фото)В парке, где установили надпись «Я люблю Че», а коммунальщики делают все, чтобы центр города радовал взгляд как туристов, так и самих черниговцев, время в клумбах можно обнаружить интересные находки. Возможно, именно общипанная клумба и стала местом распития спиртных напитков. А сил донести бутылку в корзину, что в нескольких метрах, «свинки» уже не имели.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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