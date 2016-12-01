4ернігів.інфо » Стрічка новин » Адвокату, пьяным сбившему велосипедиста, сообщили о подозрении
Адвокату, пьяным сбившему велосипедиста, сообщили о подозрении
- Вчера, 13:28
- Просмотров: 73
Под процессуальным руководством прокуратуры области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему телесное повреждениесредней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК Украины).
Следствием установлено, что в мае 2017 года адвокат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем в одном из районных центров области, совершил наезд на велосипедиста, которых двигался в попутном направлении. В результате этого пострадавший получил телесное повреждение средней тяжести.
Адвокату, как специальному субъекту, лично прокурором области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас в уголовном производстве проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств преступления.
Санкция ч. 1 ст. 286 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Следствием установлено, что в мае 2017 года адвокат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем в одном из районных центров области, совершил наезд на велосипедиста, которых двигался в попутном направлении. В результате этого пострадавший получил телесное повреждение средней тяжести.
Адвокату, как специальному субъекту, лично прокурором области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас в уголовном производстве проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств преступления.
Санкция ч. 1 ст. 286 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В Чернигове еще одну школьницу избили ее сверстники
Под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры осуществляется досудебное
«Предпринимателю» из Черниговской области грозит суд за изготовление
Прокуратура Черниговской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве
В Черниговской области пьяный депутат сельсовета сбил велосипедиста на обоч ...
Под процессуальным руководством прокуратуры области завершено досудебное расследование в уголовном
Пьяный водитель сбил в Черниговской области девочку на велосипеде
Полиция задержала водителя, который 24 мая в Семеновке стал участником ДТП. В результате аварии
Полицейский сбил насмерть ребенка в Черниговской области
Прокуратура сообщила о расследовании уголовного производства по факту дорожно-транспортного
Водитель, который насмерть сбил женщину будет сидеть
9 декабря постановлением Новозаводского районного суда г.. Чернигова водителю, который вызвал
В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет... В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом СБУ поймала черниговца завербованного российскими спецслужба...
Добавить комментарий!