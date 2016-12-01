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Адвокату, пьяным сбившему велосипедиста, сообщили о подозрении

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:28
  • Просмотров: 73
Адвокату, пьяным сбившему велосипедиста, сообщили о подозренииПод процессуальным руководством прокуратуры области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, причинившее потерпевшему телесное повреждениесредней тяжести (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Следствием установлено, что в мае 2017 года адвокат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем в одном из районных центров области, совершил наезд на велосипедиста, которых двигался в попутном направлении. В результате этого пострадавший получил телесное повреждение средней тяжести.

Адвокату, как специальному субъекту, лично прокурором области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в уголовном производстве проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств преступления.

Санкция ч. 1 ст. 286 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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