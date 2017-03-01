﻿﻿ На Черниговщине задержали коррукционера на взятке в 10 тысяч » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » На Черниговщине задержали коррукционера на взятке в 10 тысяч
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

На Черниговщине задержали коррукционера на взятке в 10 тысяч

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:36
  • Просмотров: 76
На Черниговщине задержали коррукционера на взятке в 10 тысячДиректор государственного предприятия получил от предпринимателя 10 тысяч гривен за положительное решение вопроса о предоставлении ему в аренду недвижимости.

В ходе расследования уголовного производства, начатого следственным отделом Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области 21 августа было задержано «на горячем» директора Нежинского отделения государственного предприятия, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. грн от предпринимателя за содействие в принятии решения о заключении договора аренды недвижимости.


Реализация проводилась Управлением защиты экономики в Черниговской области совместно со следователями Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области под процессуальным руководством прокуратуры Нежинского района Черниговской области.


Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды") - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Предмет преступления изъято. Проводятся первоочередные следственные действия и обыски по месту работы подозреваемого, который задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении.

Сектор коммуникации полиции Черниговской областишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

На взятке 90 тысяч в Черниговской области задержали лесника

Прокуратурой области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в области Департамента

На Черниговщине сообщено о подозрении леснику, который нанес убытков лесно ...

В ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого Менским отделом полиции по

Полиция разоблачила факт вымогательства и получения должностным лицом непр ...

Работники Управления защиты экономики в Черниговской области совместно со следователями

Взятка за земельный участок в Черниговской области – 7 тысяч гривен

Полиция зафиксировала факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды.

На Черниговщине поймали лесника-взяточника

Оперативники управления защиты экономики в Черниговской области и полицейские ГУНП в Черниговской

На Черниговщине задержан бизнесмен за дачу взятки полисмену

Коммерсант планировал «решить вопрос» с полицейскими по дальнейшей работе незаконного игорного
﻿
Видео
В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет... В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом СБУ поймала черниговца завербованного российскими спецслужба...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети