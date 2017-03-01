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На Черниговщине задержали коррукционера на взятке в 10 тысяч
- Вчера, 14:36
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Директор государственного предприятия получил от предпринимателя 10 тысяч гривен за положительное решение вопроса о предоставлении ему в аренду недвижимости.
В ходе расследования уголовного производства, начатого следственным отделом Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области 21 августа было задержано «на горячем» директора Нежинского отделения государственного предприятия, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. грн от предпринимателя за содействие в принятии решения о заключении договора аренды недвижимости.
Реализация проводилась Управлением защиты экономики в Черниговской области совместно со следователями Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области под процессуальным руководством прокуратуры Нежинского района Черниговской области.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды") - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Предмет преступления изъято. Проводятся первоочередные следственные действия и обыски по месту работы подозреваемого, который задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
В ходе расследования уголовного производства, начатого следственным отделом Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области 21 августа было задержано «на горячем» директора Нежинского отделения государственного предприятия, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. грн от предпринимателя за содействие в принятии решения о заключении договора аренды недвижимости.
Реализация проводилась Управлением защиты экономики в Черниговской области совместно со следователями Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области под процессуальным руководством прокуратуры Нежинского района Черниговской области.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды") - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Предмет преступления изъято. Проводятся первоочередные следственные действия и обыски по месту работы подозреваемого, который задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
Источник: 0462.ua
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