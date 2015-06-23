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Юные черниговские спортсмены попались во Франции на краже мячей для гольфа
- Вчера, 15:40
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Делегация черниговской КДЮСШ-1, воспитанники которой участвовали в чемпионате мира по гребле на лодках «дракон», вляпалась в неприятную ситуацию, сообщает ЧЕline.
Юных спортсменов с директором спортшколы Сергеем Романчуком задержали французские полицейские в городе Дивон-Ле-Бэн.
Находясь на территории гольф-клуба черниговцы прихватили с собой 300 мячей для гольфа на общую сумму 1800 евро.
Работники гольф-клуба вызвали полицию. Представителям украинской федерации пришлось вмешаться в ситуацию. В итоге мячи пришлось вернуть. Детей отпустили.
Директор КДЮСШ-1 Сергей Романчук объяснил, что произошло недоразумение. Мячи черниговцы собрали в овраге, как сувениры.
ЧЕline
Юных спортсменов с директором спортшколы Сергеем Романчуком задержали французские полицейские в городе Дивон-Ле-Бэн.
Находясь на территории гольф-клуба черниговцы прихватили с собой 300 мячей для гольфа на общую сумму 1800 евро.
Работники гольф-клуба вызвали полицию. Представителям украинской федерации пришлось вмешаться в ситуацию. В итоге мячи пришлось вернуть. Детей отпустили.
Директор КДЮСШ-1 Сергей Романчук объяснил, что произошло недоразумение. Мячи черниговцы собрали в овраге, как сувениры.
ЧЕline
Источник: 0462.ua
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