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Юные черниговские спортсмены попались во Франции на краже мячей для гольфа

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:40
  • Просмотров: 78
Юные черниговские спортсмены попались во Франции на краже мячей для гольфаДелегация черниговской КДЮСШ-1, воспитанники которой участвовали в чемпионате мира по гребле на лодках «дракон», вляпалась в неприятную ситуацию, сообщает ЧЕline.

Юных спортсменов с директором спортшколы Сергеем Романчуком задержали французские полицейские в городе Дивон-Ле-Бэн.

Находясь на территории гольф-клуба черниговцы прихватили с собой 300 мячей для гольфа на общую сумму 1800 евро.

Работники гольф-клуба вызвали полицию. Представителям украинской федерации пришлось вмешаться в ситуацию. В итоге мячи пришлось вернуть. Детей отпустили.

Директор КДЮСШ-1 Сергей Романчук объяснил, что произошло недоразумение. Мячи черниговцы собрали в овраге, как сувениры.

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Источник: 0462.ua

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