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10 областей Украины черниговец объехал на велосипеде за 60 дней
- Вчера, 14:02
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Сегодня, 23 августа, возле Екатерининской церкви состоялась встреча с черниговским велопутешественником, который два месяца путешествовал по Украине, - сообщает Высокий вал.
За 60 дней путешествия по 10 областям Украины на велосипеде Виталий Чернюк покорил маршрут в 3000 км, проехал через 300 памятников Украины.
Путешествуя по стране велосипедист на собственном опыте убедился в общеизвестной украинской проблеме:
«В целом по Украине дороги не в лучшем состоянии. Так же проблемно и с велодорожками, либо их нет вообще, или они слишком тесные », - сообщил путешественник.
Потратил он на путешествие более 20 000 гривен. По маршруту ехал на обычном велосипеде, однако немецкого качества.
За все время путешествия его двухколесный друг подводы лишь дважды, но поломки были незначними.
Як признался Виталий Чернюк, тяжелым километрами путешествия били вчерашние 146:
«Я понимал, что немного не успевает приехать вовремя, именно сегодня в 11:00. Поэтому пришлось вчера напрячься, чтобы сегодня быть в Чернигове, как и планировалось », - рассказал он.
В следующем году он планирует более масштабную поездку. Она тоже будет 2 месяца, но уже 5-6 тысяч километров.
За 60 дней путешествия по 10 областям Украины на велосипеде Виталий Чернюк покорил маршрут в 3000 км, проехал через 300 памятников Украины.
Путешествуя по стране велосипедист на собственном опыте убедился в общеизвестной украинской проблеме:
«В целом по Украине дороги не в лучшем состоянии. Так же проблемно и с велодорожками, либо их нет вообще, или они слишком тесные », - сообщил путешественник.
Потратил он на путешествие более 20 000 гривен. По маршруту ехал на обычном велосипеде, однако немецкого качества.
За все время путешествия его двухколесный друг подводы лишь дважды, но поломки были незначними.
Як признался Виталий Чернюк, тяжелым километрами путешествия били вчерашние 146:
«Я понимал, что немного не успевает приехать вовремя, именно сегодня в 11:00. Поэтому пришлось вчера напрячься, чтобы сегодня быть в Чернигове, как и планировалось », - рассказал он.
В следующем году он планирует более масштабную поездку. Она тоже будет 2 месяца, но уже 5-6 тысяч километров.
Источник: 0462.ua
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