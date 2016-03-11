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Люди позвонили и написали в газ почти полмиллиона раз, – подсчитали специалисты
- Вчера, 15:00
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С начала 2017 года операторы контакт-центра газовой компании приняли 492 тыс звонков и сообщений от бытовых потребителей газа Черниговской области.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика обращений возросла на 43%.
С учетом роста количества вопросов от жителей Черниговщины, специалисты газовой компании постоянно работают над усовершенствованиемсервисов контакт-центра.
«В среднем, ежемесячно в контакт-центр компании обращаются около 62 тыс наших клиентов. С момента его создания мы постоянно работаем над усовершенствованием сервисов. Так, из последних новшеств в работе контакт-центра стало внедрение возможности заказать обратный звонок оператора. Воспользоваться услугой могут все пользователи Личного кабинета. На сегодняшний день, это около 14% наших клиентов», - поинформировал директор «Черниговгаз Сбыта» Иван Луста.
Теперь, чтобы узнать баланс по лицевому счету, потребителям не обязательно ждать соединения с оператором, и тем более тратить время на посещение Центров обслуживания клиентов.
Полгода назад появилась возможность уточнить состояние лицевого счета с помощью СМС-сообщения на короткий номер 7104. Достаточно отправить текст сообщения в правильном формате: сначала написать слово Баланс (или Balance), а затем через один пробел внести 10-значный номер лицевого счета.
Популярной услугой,в связи с постоянно меняющимся законодательством, являются консультации по льготами субсидиям. Оперативно получить грамотную консультацию по этому вопросу, а также исчерпывающую информацию о размере компенсаций можно с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua.
Что касается круглосуточной связи потребителей с газовой компанией, то эта возможность реализована благодаря интерактивному меню IVR (айвиар), которое с помощью записи голосовых сообщений маршрутизирует звонки внутри контакт-центра, используя информацию, которую клиент вводит с помощью тонального набора.
Со времени начала работы сервиса, этой услугой воспользовались около 100 тысяч жителей области.
Ежедневно, с 8.00 до 20.00 операторы Контакт-центра предоставляют консультации по всем вопросам, касающихся газа, по номеру телефона (0462) 61 63 04.
Для упрощения и ускорения коммуникации, работники газовой компании призывают пользователей газа овладевать доступными дистанционными способами обратной связи с компанией, т.к. это значительно экономит время как самих потребителей, так и специалистов «Черниговгаз Сбыта».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика обращений возросла на 43%.
С учетом роста количества вопросов от жителей Черниговщины, специалисты газовой компании постоянно работают над усовершенствованиемсервисов контакт-центра.
«В среднем, ежемесячно в контакт-центр компании обращаются около 62 тыс наших клиентов. С момента его создания мы постоянно работаем над усовершенствованием сервисов. Так, из последних новшеств в работе контакт-центра стало внедрение возможности заказать обратный звонок оператора. Воспользоваться услугой могут все пользователи Личного кабинета. На сегодняшний день, это около 14% наших клиентов», - поинформировал директор «Черниговгаз Сбыта» Иван Луста.
Теперь, чтобы узнать баланс по лицевому счету, потребителям не обязательно ждать соединения с оператором, и тем более тратить время на посещение Центров обслуживания клиентов.
Полгода назад появилась возможность уточнить состояние лицевого счета с помощью СМС-сообщения на короткий номер 7104. Достаточно отправить текст сообщения в правильном формате: сначала написать слово Баланс (или Balance), а затем через один пробел внести 10-значный номер лицевого счета.
Популярной услугой,в связи с постоянно меняющимся законодательством, являются консультации по льготами субсидиям. Оперативно получить грамотную консультацию по этому вопросу, а также исчерпывающую информацию о размере компенсаций можно с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua.
Что касается круглосуточной связи потребителей с газовой компанией, то эта возможность реализована благодаря интерактивному меню IVR (айвиар), которое с помощью записи голосовых сообщений маршрутизирует звонки внутри контакт-центра, используя информацию, которую клиент вводит с помощью тонального набора.
Со времени начала работы сервиса, этой услугой воспользовались около 100 тысяч жителей области.
Ежедневно, с 8.00 до 20.00 операторы Контакт-центра предоставляют консультации по всем вопросам, касающихся газа, по номеру телефона (0462) 61 63 04.
Для упрощения и ускорения коммуникации, работники газовой компании призывают пользователей газа овладевать доступными дистанционными способами обратной связи с компанией, т.к. это значительно экономит время как самих потребителей, так и специалистов «Черниговгаз Сбыта».
Источник: 0462.ua
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