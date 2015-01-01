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Черниговский облсовет требует для украинцев адекватной растаможки европейских б/у
- Вчера, 16:06
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Депутаты Черниговского областного совета единогласно приняли обращение к Президенту Украины, Верховной Рады и Кабинета Министров по поддержке законопроектов укропа № 5561 и № 5562, которые облегчат ввоз в нашу страну подержанных иномарок, – сообщает УНИАН.
С предложением поддержать эти документы во время сессии 22 августа, выступил руководитель фракции укроп, председатель Черниговской областной организации партии Андрей Виротченко.
"Принятие этих законопроектов позволит людям покупать автомобили надлежащего качества по доступной цене.
Также это увеличит поступления в бюджет и детинизирует автомобильную отрасль. Во всех развитых странах авто - это не роскошь, а обычное средство для передвижения.
У нас же, к сожалению, не каждый может позволить себе такую покупку", - отметил Андрей Виротченко.
Депутаты Черниговского облсовета требуют от руководства государства устранить социальную напряженность путем снятия с рассмотрения законопроекта № 4932 о повышении ставки единого сбора, взимаемого в пунктах пропуска, и принятия законопроектов УКРОПа, которые помогут сформировать в Украине цивилизованный рынок бывших в употреблении автомобилей.
"В случае принятия законопроекта № 4932 в редакции, которую согласовал профильный комитет ВР, ситуация только ухудшится, а социальное напряжение возрастет.
В частности, на территории Черниговской области неоднократно проводились акции протеста у международных автомобильных пунктов пропуска и митинги владельцев авто с иностранной регистрацией.
Действия некоторых государственных органов и их должностных лиц, в том числе согласования этого законопроекта комитетом, будоражат население и подталкивают его к новым митингам ", - говорится в обращении Черниговского областного совета.
Справка:
В законопроектах УКРОПа № 5561 и № 5562 предлагается продлить срок действия сниженных акцизов на импорт подержанных легковых машин до конца 2020 года, снять ограничения на их применение (год выпуска и экологический стандарт - любые, свободная продажа импортируемого транспортного средства) и заменить требование соответствия экостандартам на обязательный технический осмотр.
Черниговский областной совет - двенадцатый в списке облсоветов, которые поддержали эти законопроекты. Также по их принятия выступил ряд районных и городских советов.
unian.ua
С предложением поддержать эти документы во время сессии 22 августа, выступил руководитель фракции укроп, председатель Черниговской областной организации партии Андрей Виротченко.
"Принятие этих законопроектов позволит людям покупать автомобили надлежащего качества по доступной цене.
Также это увеличит поступления в бюджет и детинизирует автомобильную отрасль. Во всех развитых странах авто - это не роскошь, а обычное средство для передвижения.
У нас же, к сожалению, не каждый может позволить себе такую покупку", - отметил Андрей Виротченко.
Депутаты Черниговского облсовета требуют от руководства государства устранить социальную напряженность путем снятия с рассмотрения законопроекта № 4932 о повышении ставки единого сбора, взимаемого в пунктах пропуска, и принятия законопроектов УКРОПа, которые помогут сформировать в Украине цивилизованный рынок бывших в употреблении автомобилей.
"В случае принятия законопроекта № 4932 в редакции, которую согласовал профильный комитет ВР, ситуация только ухудшится, а социальное напряжение возрастет.
В частности, на территории Черниговской области неоднократно проводились акции протеста у международных автомобильных пунктов пропуска и митинги владельцев авто с иностранной регистрацией.
Действия некоторых государственных органов и их должностных лиц, в том числе согласования этого законопроекта комитетом, будоражат население и подталкивают его к новым митингам ", - говорится в обращении Черниговского областного совета.
Справка:
В законопроектах УКРОПа № 5561 и № 5562 предлагается продлить срок действия сниженных акцизов на импорт подержанных легковых машин до конца 2020 года, снять ограничения на их применение (год выпуска и экологический стандарт - любые, свободная продажа импортируемого транспортного средства) и заменить требование соответствия экостандартам на обязательный технический осмотр.
Черниговский областной совет - двенадцатый в списке облсоветов, которые поддержали эти законопроекты. Также по их принятия выступил ряд районных и городских советов.
unian.ua
Источник: 0462.ua
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