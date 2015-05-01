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Под Черниговом за охоту в запрещенной зоне задержали шестерых нарушителей

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:13
  • Просмотров: 70
Под Черниговом за охоту в запрещенной зоне задержали шестерых нарушителейС 16 по 18 августа текущего года рейдовая группа разоблачила 7 нарушений правил охоты и 1 грубое нарушение правил рыболовства. Об этом сообщает управление Государственной экологической инспекции в Черниговской области.

В группу вошли государственные инспектор по охране окружающей природной среды, инспектор отдела контроля учета оружия в сфере разрешительной системы Управления превентивной деятельности Главного управления национальной полиции, бойцы роты патрульной службы полиции особого назначения «Чернигов» и общественные инспекторы по охране окружающей среды.

В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по частям 1 и 4 статьи 85 Кодекса Украины о администртивни правонарушения, а незарегистрированное ружье, патрон к ней, надувную лодку и браконьерские орудия лова рыбы изъяли в установленном порядке.

Шестерых охотников задержали почти в самом пригороде Чернигова – недалеко лодочной станции, на территории зеленой зоны.

«Зеленую зону города Чернигова» выделили в соответствии с решением Черниговского областного совета народных депутатов «О предоставлении в пользование охотничьих угодий» от 31.07.1997.

Охотничьи угодья в пределах зеленой зоны отнесены к охотничьим угодиям государственного охотничьего резерва (запаса). Охотиться на территории зеленой зоны запрещено.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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