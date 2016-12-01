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Некоторые школы Чернигова не успеют закончить ремонт до 1 сентября

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:16
  • Просмотров: 66
Некоторые школы Чернигова не успеют закончить ремонт до 1 сентябряВладислав Атрошенко рассказал о том, что в школах города, еще продолжаются некоторые работы, но ситуация стабильная и ремонт под контролем, сообщает пресс-служба горсовета.

Впрочем, в некоторых учебных заведениях, возможно, не успеют поставить все окна до 1 сентября, но не в классах, где будут учиться дети, а в других помещениях здания школы.

В конце августа мэр планирует лично осмотреть готовность школ к новому учебному году.

Среди основных причин, почему не завершены еще все необходимые строительные работы – процедурные вопросы. Много времени тратится на осуществление проектных работ, прохождение экспертизы и проведение тендерных процедур, после которых подрядные организации начинают строительные работы.

– Бюрократическая машина не учитывает реалии, и эта система не является эффективной на сегодня, я заявляю это как городской голова. Мы вынуждены жить в этой системе координат, но бизнес в этой системе уже разорился бы и его бы уже не было. Поэтому стоит задуматься, какую цель мы преследуем. Процедуры надо сокращать и во времени, и в содержательной части, – сказал городской голова.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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