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В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео)
- Вчера, 16:32
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Юлия Залесская своего младшего сына Макара теперь забирает из садика до обеденного сна. На период летних каникул мальчик в сводной группе. Заснуть ему очень сложно. А после последнего инцидента в садик ребенок идет со слезами.
«После того, как мы перешли из группы, в которой провели три года и у меня не было к ней никаких нареканий, он теперь отказывается идти в садик», - рассказывает мама Макара Юлия Залесская. Непедагогичные методы воспитания здесь часто. Пинков мальчик испытывает не впервые. «Когда это произошло впервые, мы никаких мер не принимали, все завершилось разговором, воспитательница попросила прощения. В следующий раз это уже была методист, которая запихнула в рот шарф, потому что ребенок громко плакала и кричала. А этот случай уже третий и уже нет сил. Получается, что я шкоджу своему ребенку », - продолжает мама Макара Юлия Залесская. Няня Светлана Кунцевская в саду всего два года. Ранее работала на камвольно-суконном комбинате, кондитерской фабрике и продавщицей. Свою вину признает, хотя объясняет, что педагогического образования нет и обычно возится посуды. «Я же не педагог, а нянечка. Я могу успокоить, как ребенок плачет не хочет идти к нам, могу взять на руки. Но именно к этому ребенка я не нашла подхода », - говорит няня ДОУ №75 Светлана Кунцевская. В защиту подчиненной становится заведующий дошкольного учреждения. Говорит, обязательно примет меры. Хоть на сегодня ограничилась лояльным наказанием. Отпустила няню на отдых за свой счет. «Сегодня она еще работает в группе, а с понедельника я переведу ее в коридор. Вот с вами попрощаюсь и решу, где будет работать этот человек. И как она себя проявит. А пока ограничимся устным предупреждением. Лично я попросила прощения у родителей за некорректное поведение своих работников », - отметила заведующая ДОУ №75 Татьяна грудинка. Ни насилие над детьми - главная клятва педагога, убеждает тренер частной школы детского развития. Любовь Рябова уверяет: в детстве должна быть сказка, а не жестокость. «Сейчас я тебе покажу чудодейственную счеты, прилетевшая к нам из далекой Японии». Частный тренер советует работникам государственных садиков менять работу сразу, как только те испытывают раздражительность к детям. «Если у вас очень изменилось отношение к работе, вам просто нужно изменить место работы. Например, работать не с людьми, а с машинами. Физическое рукоприкладство должно быть исключено из работы педагога, воспитателя, вообще человека », - уверена учитель-тренер Любовь Рябова. Юристы же уверяют: за подобным фактом минимум должно быть административное наказание. Максимум - уголовная ответственность, если родители докажут вину няни. «Высший орган должен провести служебное проверку по факту совершения насилия над ребенком и привлечь к ответственности, а в идеале и уволить. Если последствия в виде телесных повреждений, то это вплоть до лишения свободы в зависимости от последствий », - отмечает юрист Александр Постой. В милицию родители Макара не обращались, и вот с заявлением в Управление образования собираются. Всего в Чернигове до суда дошло только одно дело о насилии над ребенком в учебном заведении, и то только в школе. Журналист: Наталья Тягнырядно Оператор: Сергей Бутько
«После того, как мы перешли из группы, в которой провели три года и у меня не было к ней никаких нареканий, он теперь отказывается идти в садик», - рассказывает мама Макара Юлия Залесская. Непедагогичные методы воспитания здесь часто. Пинков мальчик испытывает не впервые. «Когда это произошло впервые, мы никаких мер не принимали, все завершилось разговором, воспитательница попросила прощения. В следующий раз это уже была методист, которая запихнула в рот шарф, потому что ребенок громко плакала и кричала. А этот случай уже третий и уже нет сил. Получается, что я шкоджу своему ребенку », - продолжает мама Макара Юлия Залесская. Няня Светлана Кунцевская в саду всего два года. Ранее работала на камвольно-суконном комбинате, кондитерской фабрике и продавщицей. Свою вину признает, хотя объясняет, что педагогического образования нет и обычно возится посуды. «Я же не педагог, а нянечка. Я могу успокоить, как ребенок плачет не хочет идти к нам, могу взять на руки. Но именно к этому ребенка я не нашла подхода », - говорит няня ДОУ №75 Светлана Кунцевская. В защиту подчиненной становится заведующий дошкольного учреждения. Говорит, обязательно примет меры. Хоть на сегодня ограничилась лояльным наказанием. Отпустила няню на отдых за свой счет. «Сегодня она еще работает в группе, а с понедельника я переведу ее в коридор. Вот с вами попрощаюсь и решу, где будет работать этот человек. И как она себя проявит. А пока ограничимся устным предупреждением. Лично я попросила прощения у родителей за некорректное поведение своих работников », - отметила заведующая ДОУ №75 Татьяна грудинка. Ни насилие над детьми - главная клятва педагога, убеждает тренер частной школы детского развития. Любовь Рябова уверяет: в детстве должна быть сказка, а не жестокость. «Сейчас я тебе покажу чудодейственную счеты, прилетевшая к нам из далекой Японии». Частный тренер советует работникам государственных садиков менять работу сразу, как только те испытывают раздражительность к детям. «Если у вас очень изменилось отношение к работе, вам просто нужно изменить место работы. Например, работать не с людьми, а с машинами. Физическое рукоприкладство должно быть исключено из работы педагога, воспитателя, вообще человека », - уверена учитель-тренер Любовь Рябова. Юристы же уверяют: за подобным фактом минимум должно быть административное наказание. Максимум - уголовная ответственность, если родители докажут вину няни. «Высший орган должен провести служебное проверку по факту совершения насилия над ребенком и привлечь к ответственности, а в идеале и уволить. Если последствия в виде телесных повреждений, то это вплоть до лишения свободы в зависимости от последствий », - отмечает юрист Александр Постой. В милицию родители Макара не обращались, и вот с заявлением в Управление образования собираются. Всего в Чернигове до суда дошло только одно дело о насилии над ребенком в учебном заведении, и то только в школе. Журналист: Наталья Тягнырядно Оператор: Сергей Бутько
Источник: http://cheline.com.ua
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