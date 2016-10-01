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На улице Мазепы начал проваливаться асфальт (фото)
- Вчера, 17:29
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На недавно отремонтированной ул. Мазепы, между стыком новой и старой участка асфальтового покрытия, начал проваливаться асфальт, в результате чего на дороге образовалась опасная яма. Опасна она по двум причинам: во-первых, водителю ее не видно из автомобиля; во-вторых, несмотря на то, что дорогу недавно отремонтировали, автомобили едут с достаточно высокой допустимой скоростью, поэтому попадание колесом в эту яму может по меньшей мере вызвать повреждение автомобиля, а максимум - привести к ДТП. Поэтому, уважаемые водители, будьте осторожны! Дмитрий Тигранов
Источник: 0462.ua
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