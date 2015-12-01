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Черниговская полиция отметила лучших работников
- Вчера, 09:24
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В Главном управлении Национальной полиции в Черниговской области состоялись торжества по случаю 26-го дня рождения независимого Украинского Государства. В праздничном собрании приняли участие члены коллегии ГУНП, личный состав полиции Черниговщины, ветераны и гости.
С праздником всех присутствующих поздравил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Евгений Гончаров.
- 26 лет назад мы получили право самостоятельно строить свою страну. Об этом мечтали десятки поколений и только нам суждено получить этот важный шанс быть хозяевами на своей земле. Сегодня, мы четко понимаем, что несем ответственность перед будущими поколениями. Мы творим свою Украину такой, чтобы наши дети и внуки могли гордиться ею, живя в полной гармонии и достатке, - отметил он в своем выступлении.
Минутой молчания присутствующие почтили память 67 правоохранителей, которые без колебаний отдали самое дорогое - свою жизнь за спокойствие и безопасность граждан.
Вспомнили добрым словом полицейские и ветеранов органов внутренних дел, которые не оставляют своим вниманием жизни большого полицейского коллектива, передавая свои знания и опыт молодым правоохранителям, воспитывая себе достойную смену, а государству - достойных ее защитников.
По случаю праздника и за особые успехи в выполнении своих профессиональных обязанностей и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Евгений Гончаров вручил лучшим полицейским и ветеранам органов внутренних дел благодарности МВД Украины и Черниговской облгосадминистрации, а также почетные грамоты областного совета.
К приветственному слову присоединился и председатель Черниговского областного профсоюза аттестованных работников Игорь Поплавский, который вручил полицейским почетные знаки и медали.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
С праздником всех присутствующих поздравил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Евгений Гончаров.
- 26 лет назад мы получили право самостоятельно строить свою страну. Об этом мечтали десятки поколений и только нам суждено получить этот важный шанс быть хозяевами на своей земле. Сегодня, мы четко понимаем, что несем ответственность перед будущими поколениями. Мы творим свою Украину такой, чтобы наши дети и внуки могли гордиться ею, живя в полной гармонии и достатке, - отметил он в своем выступлении.
Минутой молчания присутствующие почтили память 67 правоохранителей, которые без колебаний отдали самое дорогое - свою жизнь за спокойствие и безопасность граждан.
Вспомнили добрым словом полицейские и ветеранов органов внутренних дел, которые не оставляют своим вниманием жизни большого полицейского коллектива, передавая свои знания и опыт молодым правоохранителям, воспитывая себе достойную смену, а государству - достойных ее защитников.
По случаю праздника и за особые успехи в выполнении своих профессиональных обязанностей и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Евгений Гончаров вручил лучшим полицейским и ветеранам органов внутренних дел благодарности МВД Украины и Черниговской облгосадминистрации, а также почетные грамоты областного совета.
К приветственному слову присоединился и председатель Черниговского областного профсоюза аттестованных работников Игорь Поплавский, который вручил полицейским почетные знаки и медали.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
Источник: 0462.ua
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