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День Независимости Украины. Как отпраздновать в Чернигове. программа мероприятий
- Вчера, 10:01
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24 августа - День Независимости Украины. В Чернигове по случаю праздника запланирован ряд мероприятий.
9:45
Торжества по случаю 26-й годовщины независимости Украины
площадка возле Екатерининской церкви, территория возле памятного знака «Борцам за свободу и независимость Украины»
11: 00-21: 00
18:00
14:30
Работа праздничных локаций:
- фуд-зона;
- холле-фест;
- квест «Яркая страна»;
- аквагрим, мастер-классы по изготовлению куклы-мотанки, бисероплетения и различных видов декоративного искусства и хенд-мейда;
- сувенирная аллея мастеров и любителей декоративно-прикладного искусства города и области;
- детская анимация «Раскрась авто своей мечты»;
- детские анимации от Детского парка празднования Дней рождений «Детская планета», «Веселые карамели» и «Фабрика счастья»;
Центральный парк культуры и отдыха
11:00,
12: 00-13: 00
Богатырский турнир «Самый сильный человек Украины 2017»
Красная площадь,
Центральный парк культуры и отдыха
12 часов
5-й фестиваль искусств «Сорока двух»
Центральный парк культуры и отдыха
14: 00-19: 00
19: 00-20: 00
XII Международный фольклорный фестиваль национальных культур «Полесский круг»
эстрадная программа (выступления коллективов города и области)
Центральный парк культуры и отдыха
20: 00-21: 30
Выступление кавер-группы JamBubbleBand
Центральный парк культуры и отдыха
с 24 по 31 августа
Двенадцатый лагерь молодежного актива «Перекресток-2017»
с. Колычевка, Черниговский район
9:45
Торжества по случаю 26-й годовщины независимости Украины
площадка возле Екатерининской церкви, территория возле памятного знака «Борцам за свободу и независимость Украины»
11: 00-21: 00
18:00
14:30
Работа праздничных локаций:
- фуд-зона;
- холле-фест;
- квест «Яркая страна»;
- аквагрим, мастер-классы по изготовлению куклы-мотанки, бисероплетения и различных видов декоративного искусства и хенд-мейда;
- сувенирная аллея мастеров и любителей декоративно-прикладного искусства города и области;
- детская анимация «Раскрась авто своей мечты»;
- детские анимации от Детского парка празднования Дней рождений «Детская планета», «Веселые карамели» и «Фабрика счастья»;
Центральный парк культуры и отдыха
11:00,
12: 00-13: 00
Богатырский турнир «Самый сильный человек Украины 2017»
Красная площадь,
Центральный парк культуры и отдыха
12 часов
5-й фестиваль искусств «Сорока двух»
Центральный парк культуры и отдыха
14: 00-19: 00
19: 00-20: 00
XII Международный фольклорный фестиваль национальных культур «Полесский круг»
эстрадная программа (выступления коллективов города и области)
Центральный парк культуры и отдыха
20: 00-21: 30
Выступление кавер-группы JamBubbleBand
Центральный парк культуры и отдыха
с 24 по 31 августа
Двенадцатый лагерь молодежного актива «Перекресток-2017»
с. Колычевка, Черниговский район
Источник: 0462.ua
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