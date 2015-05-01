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День Независимости Украины. Как отпраздновать в Чернигове. программа мероприятий

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 10:01
  • Просмотров: 84
День Независимости Украины. Как отпраздновать в Чернигове. программа мероприятий24 августа - День Независимости Украины. В Чернигове по случаю праздника запланирован ряд мероприятий.

9:45

Торжества по случаю 26-й годовщины независимости Украины

площадка возле Екатерининской церкви, территория возле памятного знака «Борцам за свободу и независимость Украины»

11: 00-21: 00
18:00
14:30

Работа праздничных локаций:

- фуд-зона;

- холле-фест;

- квест «Яркая страна»;

- аквагрим, мастер-классы по изготовлению куклы-мотанки, бисероплетения и различных видов декоративного искусства и хенд-мейда;

- сувенирная аллея мастеров и любителей декоративно-прикладного искусства города и области;

- детская анимация «Раскрась авто своей мечты»;

- детские анимации от Детского парка празднования Дней рождений «Детская планета», «Веселые карамели» и «Фабрика счастья»;

Центральный парк культуры и отдыха

11:00,

12: 00-13: 00

Богатырский турнир «Самый сильный человек Украины 2017»

Красная площадь,

Центральный парк культуры и отдыха

12 часов

5-й фестиваль искусств «Сорока двух»

Центральный парк культуры и отдыха

14: 00-19: 00
19: 00-20: 00

XII Международный фольклорный фестиваль национальных культур «Полесский круг»

эстрадная программа (выступления коллективов города и области)

Центральный парк культуры и отдыха

20: 00-21: 30

Выступление кавер-группы JamBubbleBand

Центральный парк культуры и отдыха

с 24 по 31 августа

Двенадцатый лагерь молодежного актива «Перекресток-2017»

с. Колычевка, Черниговский районшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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