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Черниговское село установило рекорд – флаг Украины над каждой хатой
- Вчера, 10:29
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Сине-желтый рекорд установили в Авдеевке Куликовского район. В этом селе в каждом дворе вывесили Государственный флаг Украины, говорится в сюжете ТСН.
К празднику Государственного флага, 23 августа, украшали территорию всем селом. Все вместе решили попасть в Национальный реестр рекордов.
Авдеевка, хоть и не густо заселена, но растянута: насчитывает девять улиц и три переулка. Эксперты Национального реестра рекордов Украины обошли все – пересчитали.
Такого достижения до сих пор не заявлял ни один населенный пункт в Украине. Авдеевка первая, и поэтому уже вошла в историю.
Об этом на торжественном собрании и было объявлено по итогам подсчета флагов: наибольшее количество флагов в пределах одного села – 317!
Для флагов-рекордсменов уже подготовили путешествие по Украине. Авдеевка черниговская передала эстафету в Авдеевку в Донецкой области.
Подробнее – в сюжете ТСН
ТСН
К празднику Государственного флага, 23 августа, украшали территорию всем селом. Все вместе решили попасть в Национальный реестр рекордов.
Авдеевка, хоть и не густо заселена, но растянута: насчитывает девять улиц и три переулка. Эксперты Национального реестра рекордов Украины обошли все – пересчитали.
Такого достижения до сих пор не заявлял ни один населенный пункт в Украине. Авдеевка первая, и поэтому уже вошла в историю.
Об этом на торжественном собрании и было объявлено по итогам подсчета флагов: наибольшее количество флагов в пределах одного села – 317!
Для флагов-рекордсменов уже подготовили путешествие по Украине. Авдеевка черниговская передала эстафету в Авдеевку в Донецкой области.
Подробнее – в сюжете ТСН
ТСН
Источник: 0462.ua
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