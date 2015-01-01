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Черниговское село установило рекорд – флаг Украины над каждой хатой

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 10:29
  • Просмотров: 76
Черниговское село установило рекорд – флаг Украины над каждой хатойСине-желтый рекорд установили в Авдеевке Куликовского район. В этом селе в каждом дворе вывесили Государственный флаг Украины, говорится в сюжете ТСН.

К празднику Государственного флага, 23 августа, украшали территорию всем селом. Все вместе решили попасть в Национальный реестр рекордов.

Авдеевка, хоть и не густо заселена, но растянута: насчитывает девять улиц и три переулка. Эксперты Национального реестра рекордов Украины обошли все – пересчитали.

Такого достижения до сих пор не заявлял ни один населенный пункт в Украине. Авдеевка первая, и поэтому уже вошла в историю.

Об этом на торжественном собрании и было объявлено по итогам подсчета флагов: наибольшее количество флагов в пределах одного села – 317!

Для флагов-рекордсменов уже подготовили путешествие по Украине. Авдеевка черниговская передала эстафету в Авдеевку в Донецкой области.

Подробнее – в сюжете ТСН

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Источник: 0462.ua

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