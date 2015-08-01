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С Днем Независимости
- Вчера, 11:38
- Просмотров: 59
Пусть сердца наполняются гордостью за наше государство, стремлением к единству и согласию, а плодотворный труд будет надежным залогом счастливого будущего! С Днем независимости Украины!
Источник: 4ernigiv.info
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