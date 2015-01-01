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Только в Чернигове стало известно имя сильнейшего украинца (Фото)
- Вчера, 12:02
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Финальную упражнение ежегодного национального соревнования стронгменов «Самый сильный человек Украины» провели в Чернигове в городском парке культуры и отдыха. Восемь финалистов из Львова, Черкасс и Киева должны были поднять почти двухтонный Форд.
Тот, кто сделает это наибольшее количество раз за одну минуту, - победит. Подняв машину 15 раз, победил прошлогодний рекордсмен Алексей Новиков. Подробности - позже в сюжете.
Тот, кто сделает это наибольшее количество раз за одну минуту, - победит. Подняв машину 15 раз, победил прошлогодний рекордсмен Алексей Новиков. Подробности - позже в сюжете.
Источник: http://cheline.com.ua
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