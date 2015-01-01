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Только в Чернигове стало известно имя сильнейшего украинца (Фото)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 12:02
  • Просмотров: 40
Только в Чернигове стало известно имя сильнейшего украинца (Фото)Финальную упражнение ежегодного национального соревнования стронгменов «Самый сильный человек Украины» провели в Чернигове в городском парке культуры и отдыха. Восемь финалистов из Львова, Черкасс и Киева должны были поднять почти двухтонный Форд.

Тот, кто сделает это наибольшее количество раз за одну минуту, - победит. Подняв машину 15 раз, победил прошлогодний рекордсмен Алексей Новиков. Подробности - позже в сюжете.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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