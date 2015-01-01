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Такси в Чернигове подорожает

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:46
  • Просмотров: 33
Такси в Чернигове подорожаетИз-за существенного подорожания сжиженного газа тариф на проезд в такси повысится. Это инициируют сами водители. «С нынешними ценами на заправках работать уже невыгодно, - говорит таксист Виктор. - Нас пугают, что 16,5 грн не предел.

Большинство работает на газу, поэтому другого выхода, как поднять тариф, нам не оставили ». Когда именно вырастут услуги и насколько - решать в каждой фирме в отдельности. В Киеве таксисты уже начали возить пассажиров по новым ценам. Минимальный заказ возросло на 5 грн, а километр - на 1 грн.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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