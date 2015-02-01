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Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниговщины получил отличия Президента Украины (видео)
- Сегодня, 13:02
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«Слава тебе, Боже, слава» Молитвой за мир в нашей стране и благополучие каждого украинском черниговцы начали празднование 26-го Дня Независимости Украины. Слова к Богу выразили священники Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Утренние торжества прошли у памятного знака «Борцам за свободу и независимость Украины». «Мы верим, и убеждены, что вскоре придет и тот день, когда мы отпразднуем победу, единство, целостность, суверенитет на всей территории Украины, и этот сине-желтый флаг поднят снова и над Донецком, и над Луганском, и над Симферополем, и над Севастополем, и туда придет мир », - отмечает архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). Уже четвертый год подряд украинцы празднуют День Независимости, преживаючы войну на востоке Украины. Сейчас на Черниговщине проживает более 11 000 официальных участников АТО, среди них почти три тысячи - это черниговцы. За годы российско-украинского конфликта мы потеряли 158 защитников границы. На торжествах присутствовали матери тех Героев, умерших за мир, за него сегодня молится вся Украина. «Я очень люблю свою Украину, горжусь своей страной и горжусь тем, что мой сын отдал за это жизнь - за свободу и независимость Украины», - отмечает мать погибшего Владимира Близнюка Елена Белеванцева. С Днем Независимости Черниговскую поздравил председатель облгосадминистрации Валерий Кулич. В своей речи он говорил о войне на востоке, о патриотизме, о важности президентских реформ и довогоочикуваний Украинский Безвизовые. «Убежден, что вера в мирное и богатое будущее Украины живет в сердце каждого из нас, и я искренне желаю, чтобы эта непоколебимая вера оправдалась, потому что мы, украинцы, того стоят», - говорит председатель облгосадминистрации Валерий Кулич. После пылкой речи глава области вручил государственные награды лучшим черниговцам, которые отличились своим трудом и военным подвигом. Среди награжденных - 26-летний Павел Смирнов с Полуботок, который умер в апреле этого года, получив ранения во время минометного обстрела в зоне АТО. Орден Богдана Хмельницкого ИИИ получил отец Героя. «Он с детства хотел быть военным и стал военным, и погиб за Украину, говорил, что надо защищать нашу Украину», - рассказывает мать Павла Смирнова Татьяна Смирнова. Завершили официальные мероприятия возложением цветов к памятнику «Борцам за свободу и независимость Украины». Цветы отнесли Героям Небесной Сотни на Красную площадь а также к памятнику Тарасу Шевченко. Журналист Яна Титенок Оператор: Михаил Пронин
Утренние торжества прошли у памятного знака «Борцам за свободу и независимость Украины». «Мы верим, и убеждены, что вскоре придет и тот день, когда мы отпразднуем победу, единство, целостность, суверенитет на всей территории Украины, и этот сине-желтый флаг поднят снова и над Донецком, и над Луганском, и над Симферополем, и над Севастополем, и туда придет мир », - отмечает архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). Уже четвертый год подряд украинцы празднуют День Независимости, преживаючы войну на востоке Украины. Сейчас на Черниговщине проживает более 11 000 официальных участников АТО, среди них почти три тысячи - это черниговцы. За годы российско-украинского конфликта мы потеряли 158 защитников границы. На торжествах присутствовали матери тех Героев, умерших за мир, за него сегодня молится вся Украина. «Я очень люблю свою Украину, горжусь своей страной и горжусь тем, что мой сын отдал за это жизнь - за свободу и независимость Украины», - отмечает мать погибшего Владимира Близнюка Елена Белеванцева. С Днем Независимости Черниговскую поздравил председатель облгосадминистрации Валерий Кулич. В своей речи он говорил о войне на востоке, о патриотизме, о важности президентских реформ и довогоочикуваний Украинский Безвизовые. «Убежден, что вера в мирное и богатое будущее Украины живет в сердце каждого из нас, и я искренне желаю, чтобы эта непоколебимая вера оправдалась, потому что мы, украинцы, того стоят», - говорит председатель облгосадминистрации Валерий Кулич. После пылкой речи глава области вручил государственные награды лучшим черниговцам, которые отличились своим трудом и военным подвигом. Среди награжденных - 26-летний Павел Смирнов с Полуботок, который умер в апреле этого года, получив ранения во время минометного обстрела в зоне АТО. Орден Богдана Хмельницкого ИИИ получил отец Героя. «Он с детства хотел быть военным и стал военным, и погиб за Украину, говорил, что надо защищать нашу Украину», - рассказывает мать Павла Смирнова Татьяна Смирнова. Завершили официальные мероприятия возложением цветов к памятнику «Борцам за свободу и независимость Украины». Цветы отнесли Героям Небесной Сотни на Красную площадь а также к памятнику Тарасу Шевченко. Журналист Яна Титенок Оператор: Михаил Пронин
Источник: http://cheline.com.ua
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