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Две машины за ночь: на Красносельского активизировались автоворы
- Вчера, 13:30
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С сообщениями о кражах, которые были совершены из автомобилей возле дома № 85 по ул. Красносельского, в полицию обратились два местных жителя. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Так, в первом случае неустановленное лицо, повредив заднее боковое окно, совершил проникновение в автомобиль марки «Субару», откуда совершившего кражу шуруповерта с двумя АКБ, паяльнику, датчика температуры, набора ключей и аудио усилителя. Во втором - злоумышленник также через поврежденные ним окно автомобиля марки «Шевроле лачетти» украл видеорегистратор и автомагнитолу. Кражи произошли в ночь с 22 на 23 августа.
Так, в первом случае неустановленное лицо, повредив заднее боковое окно, совершил проникновение в автомобиль марки «Субару», откуда совершившего кражу шуруповерта с двумя АКБ, паяльнику, датчика температуры, набора ключей и аудио усилителя. Во втором - злоумышленник также через поврежденные ним окно автомобиля марки «Шевроле лачетти» украл видеорегистратор и автомагнитолу. Кражи произошли в ночь с 22 на 23 августа.
Источник: http://cheline.com.ua
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