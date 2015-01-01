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Две машины за ночь: на Красносельского активизировались автоворы

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:30
  • Просмотров: 56
Две машины за ночь: на Красносельского активизировались автоворыС сообщениями о кражах, которые были совершены из автомобилей возле дома № 85 по ул. Красносельского, в полицию обратились два местных жителя. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Так, в первом случае неустановленное лицо, повредив заднее боковое окно, совершил проникновение в автомобиль марки «Субару», откуда совершившего кражу шуруповерта с двумя АКБ, паяльнику, датчика температуры, набора ключей и аудио усилителя. Во втором - злоумышленник также через поврежденные ним окно автомобиля марки «Шевроле лачетти» украл видеорегистратор и автомагнитолу. Кражи произошли в ночь с 22 на 23 августа.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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