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Люди задержали нетрезвого водителя, который испортил стадион

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:16
  • Просмотров: 61
Люди задержали нетрезвого водителя, который испортил стадионСегодня, 25 августа, в Киселевке, что в Черниговском районе, местные жители задержали водителя, жителя Мены, который второй день подряд в нетрезвом состоянии ездил по улицам села, создавая аварийно-опасные ситуации на дорогах.

Вчера, 24 августа, мужчина на своем авто нанес ущерб местному стадиона. На место происшествия была викликина полиция. На нарушителя составлен протокол, опрошены свидетели. Полицейские забрали авто на штрафплощадку. Источник: Менщинашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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