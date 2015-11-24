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Возле «Голливуда» произошло ДТП (фото)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:18
  • Просмотров: 70
Возле «Голливуда» произошло ДТП (фото)Возле «Голливуда» произошло ДТП (фото)Сегодня около 12 дня возле ТРЦ «Голливуд», что по улице 77-й Гвардейской Дивизии, произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковушка и бус встретились в лобовом столкновении. По словам очевидцев, водитель легковушки вылетел на встречную полосу. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Фото «Черниговский Кисель»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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