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Новый завод по производству удобрений заработал в Черниговской области
- Вчера, 09:11
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ООО «Мена-Авангард» будет выпускать компост. Первая партия органического удобрения – 5 тысяч тонн, сообщает «Наше слово».
«Мена-Авангард» занимается растениеводством (кукуруза, пшеница, подсолнечник, рапс и другие) и животноводством (племенное молочное скотоводство голштинской породы). Теперь производственные мощности расширяются: сейчас на предприятии есть уже две площадки для компостирования площадью по 1,5 га. Заложено около 20 буртов длиной по 200 м.
По словам главного агронома ООО «Мена-Авангард» Александра Велентия, направление весьма перспективное. Для сравнения: норма внесения навоза на гектар – 60-80 тонн, а компоста хватит 10-15 тонн.
Основа органического удобрения – солома, которая до однородной массы перебивается аэратором. Затем кладут навоз. Перемешивание с добавлением воды происходит до восьми раз.
Перед началом процесса основные составляющие материалы проходят анализ на влажность, в период процесса постоянно проверяется температура в буртах.
Процесс полностью естественный, никаких бактерий не добавляют.
Наше слово
«Мена-Авангард» занимается растениеводством (кукуруза, пшеница, подсолнечник, рапс и другие) и животноводством (племенное молочное скотоводство голштинской породы). Теперь производственные мощности расширяются: сейчас на предприятии есть уже две площадки для компостирования площадью по 1,5 га. Заложено около 20 буртов длиной по 200 м.
По словам главного агронома ООО «Мена-Авангард» Александра Велентия, направление весьма перспективное. Для сравнения: норма внесения навоза на гектар – 60-80 тонн, а компоста хватит 10-15 тонн.
Основа органического удобрения – солома, которая до однородной массы перебивается аэратором. Затем кладут навоз. Перемешивание с добавлением воды происходит до восьми раз.
Перед началом процесса основные составляющие материалы проходят анализ на влажность, в период процесса постоянно проверяется температура в буртах.
Процесс полностью естественный, никаких бактерий не добавляют.
Наше слово
Источник: 0462.ua
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