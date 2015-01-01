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Новый завод по производству удобрений заработал в Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 09:11
  • Просмотров: 30
Новый завод по производству удобрений заработал в Черниговской областиООО «Мена-Авангард» будет выпускать компост. Первая партия органического удобрения – 5 тысяч тонн, сообщает «Наше слово».

«Мена-Авангард» занимается растениеводством (кукуруза, пшеница, подсолнечник, рапс и другие) и животноводством (племенное молочное скотоводство голштинской породы). Теперь производственные мощности расширяются: сейчас на предприятии есть уже две площадки для компостирования площадью по 1,5 га. Заложено около 20 буртов длиной по 200 м.

По словам главного агронома ООО «Мена-Авангард» Александра Велентия, направление весьма перспективное. Для сравнения: норма внесения навоза на гектар – 60-80 тонн, а компоста хватит 10-15 тонн.

Основа органического удобрения – солома, которая до однородной массы перебивается аэратором. Затем кладут навоз. Перемешивание с добавлением воды происходит до восьми раз.

Перед началом процесса основные составляющие материалы проходят анализ на влажность, в период процесса постоянно проверяется температура в буртах.

Процесс полностью естественный, никаких бактерий не добавляют.

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Источник: 0462.ua

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