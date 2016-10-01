Черниговские перевозчики ремонтируют автобусы пивными банками

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Патрульные обнаружили автобус, который осуществлял перевозку пассажиров без прохождения техосмотра. То, в каком состоянии было транспортное средство, шокировало полицейских.
Экипаж патрульной полиции на одной из улиц Чернигова остановил пассажирский автобус. Причиной остановки стала большая трещина на лобовом стекле. Но оказалось, что треснувшее стекло не единственная неисправность.
В ходе осмотра выяснилось, что на одном из колес полностью отсутствует протектор, а весь кузов транспортного средства проржавел. При этом часть дыры были залатаны… алюминиевыми банками из-под пива.
Водитель не шел на контакт с патрульными, отказывался предъявлять документы и кому-то звонил. Через некоторое время прибыл человек, назвавшийся представителем фирмы перевозчика.
Только после этого водитель предъявил полицейским документы на право управления и регистрации транспортного средства. Во время проверки выяснилось, что обязательный технический осмотр, как это предусмотрено законодательством, автобус не проходил.
Кто и как выпускал на маршрут транспортного средства в таком виде и без техосмотра, представитель перевозчика объяснить не смог.
Также патрульные установили, что десять дней назад этот автобус уже останавливался по той же причине и с тем же нарушением, но другим экипажем. За рулем находился другой водитель и он тогда тоже получил от патрульных постановление.
Почему владелец транспортного средства не обратил внимания на техническое состояние автобуса, неизвестно.
Патрульные вынесли водителю постановление за нарушение требований ч. 3 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях – управление транспортным средством, которое подлежит обязательному техническому контролю, без своевременного его прохождения.
Согласно Кодексу – это штраф в размере 340 гривен. Но поскольку нарушение повторное, то все может обернуться лишением права управлением транспортным средством на срок до 6 месяцев или админарестом на 5-10 дней.
Черниговские перевозчики ремонтируют автобусы пивными банками
- Вчера, 10:12
- Просмотров: 33
Патрульные обнаружили автобус, который осуществлял перевозку пассажиров без прохождения техосмотра. То, в каком состоянии было транспортное средство, шокировало полицейских.
Экипаж патрульной полиции на одной из улиц Чернигова остановил пассажирский автобус. Причиной остановки стала большая трещина на лобовом стекле. Но оказалось, что треснувшее стекло не единственная неисправность.
В ходе осмотра выяснилось, что на одном из колес полностью отсутствует протектор, а весь кузов транспортного средства проржавел. При этом часть дыры были залатаны… алюминиевыми банками из-под пива.
Водитель не шел на контакт с патрульными, отказывался предъявлять документы и кому-то звонил. Через некоторое время прибыл человек, назвавшийся представителем фирмы перевозчика.
Только после этого водитель предъявил полицейским документы на право управления и регистрации транспортного средства. Во время проверки выяснилось, что обязательный технический осмотр, как это предусмотрено законодательством, автобус не проходил.
Кто и как выпускал на маршрут транспортного средства в таком виде и без техосмотра, представитель перевозчика объяснить не смог.
Также патрульные установили, что десять дней назад этот автобус уже останавливался по той же причине и с тем же нарушением, но другим экипажем. За рулем находился другой водитель и он тогда тоже получил от патрульных постановление.
Почему владелец транспортного средства не обратил внимания на техническое состояние автобуса, неизвестно.
Патрульные вынесли водителю постановление за нарушение требований ч. 3 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях – управление транспортным средством, которое подлежит обязательному техническому контролю, без своевременного его прохождения.
Согласно Кодексу – это штраф в размере 340 гривен. Но поскольку нарушение повторное, то все может обернуться лишением права управлением транспортным средством на срок до 6 месяцев или админарестом на 5-10 дней.
Источник: 0462.ua
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