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«Покупатели» авто в Черниговской области попытались его угнать
- Вчера, 11:14
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В Черниговской области полиция задержала трех мужчин, похитивших авто под видом его покупки. Об этом сообщает 112.
Потерпевший пояснил, что трое неизвестных – жители Киева – договорились о покупке автомобиля. Когда приехали и сели в салон – брызнули в лицо из газового баллончика, выбросили владельца из машины и скрылись.
Дежурной части ГУ Нацполиции Черниговской области был выдан оперативный план «Перехват», ориентированы все группы реагирования патрульной полиции.
Номера похищенной машины и машины, на которой приехали злоумышленники, были внесены в поисковую базу. Наряды скоординировали так, чтобы перекрыть автодороги на Киев и другие направления.
На подъезде к Чернигову, почувствовав опасность, злоумышленники свернули на полевую дорогу, попытались бежать объездными путями, но были заблокированы патрульными нарядами полиции.
Двое злоумышленников сдались, а третий пытался скрыться. Остановился и сдался только после того, как увидел полицейскую собаку, готовую принудительно остановить мужчину.
Подозреваемые – жители Киева и Киевской области. Их задержали, открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортными средствами по предварительному сговору группой лиц».
Статья предусматривает 5-8 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые дают показания. Проверяется их причастность и к другим подобным преступлениям.
Потерпевший пояснил, что трое неизвестных – жители Киева – договорились о покупке автомобиля. Когда приехали и сели в салон – брызнули в лицо из газового баллончика, выбросили владельца из машины и скрылись.
Дежурной части ГУ Нацполиции Черниговской области был выдан оперативный план «Перехват», ориентированы все группы реагирования патрульной полиции.
Номера похищенной машины и машины, на которой приехали злоумышленники, были внесены в поисковую базу. Наряды скоординировали так, чтобы перекрыть автодороги на Киев и другие направления.
На подъезде к Чернигову, почувствовав опасность, злоумышленники свернули на полевую дорогу, попытались бежать объездными путями, но были заблокированы патрульными нарядами полиции.
Двое злоумышленников сдались, а третий пытался скрыться. Остановился и сдался только после того, как увидел полицейскую собаку, готовую принудительно остановить мужчину.
Подозреваемые – жители Киева и Киевской области. Их задержали, открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортными средствами по предварительному сговору группой лиц».
Статья предусматривает 5-8 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые дают показания. Проверяется их причастность и к другим подобным преступлениям.
Источник: 0462.ua
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