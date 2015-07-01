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«Покупатели» авто в Черниговской области попытались его угнать

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 11:14
  • Просмотров: 30
«Покупатели» авто в Черниговской области попытались его угнатьВ Черниговской области полиция задержала трех мужчин, похитивших авто под видом его покупки. Об этом сообщает 112.

Потерпевший пояснил, что трое неизвестных – жители Киева – договорились о покупке автомобиля. Когда приехали и сели в салон – брызнули в лицо из газового баллончика, выбросили владельца из машины и скрылись.

Дежурной части ГУ Нацполиции Черниговской области был выдан оперативный план «Перехват», ориентированы все группы реагирования патрульной полиции.

Номера похищенной машины и машины, на которой приехали злоумышленники, были внесены в поисковую базу. Наряды скоординировали так, чтобы перекрыть автодороги на Киев и другие направления.

На подъезде к Чернигову, почувствовав опасность, злоумышленники свернули на полевую дорогу, попытались бежать объездными путями, но были заблокированы патрульными нарядами полиции.

Двое злоумышленников сдались, а третий пытался скрыться. Остановился и сдался только после того, как увидел полицейскую собаку, готовую принудительно остановить мужчину.

Подозреваемые – жители Киева и Киевской области. Их задержали, открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортными средствами по предварительному сговору группой лиц».

Статья предусматривает 5-8 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые дают показания. Проверяется их причастность и к другим подобным преступлениям.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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