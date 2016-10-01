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В Чернигове будет мурал «от Гапчинской»

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 12:19
  • Просмотров: 33
В Чернигове будет мурал «от Гапчинской»На улице Мстиславской появится новый образец настенной живописи. Мурал проанонсировал заместитель городского головы Александр Ломако.

На своей странице в «Фейсбук» заместитель мэра выложил фотографию стены жилого дома на ул. Мстиславской, 6 (перекресток с ул. Полуботка).


На снимке видно, что на стене уже начали рисовать «эскиз» будущего мурала. В итоге на стене должна появиться картина в стиле Евгении Гапчинской. Уже даже есть фотомакет будущего мурала.


По словам Александра Ломако, никаких проблем с авторскими правами известнейшей художницы не будет – все вопросы улажены.

Мурал – инициатива компании «Виват, канцелярия!», офис которой находится напротив дома на Мстиславской, 6.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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