4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове будет мурал «от Гапчинской»
В Чернигове будет мурал «от Гапчинской»
- Вчера, 12:19
- Просмотров: 33
На улице Мстиславской появится новый образец настенной живописи. Мурал проанонсировал заместитель городского головы Александр Ломако.
На своей странице в «Фейсбук» заместитель мэра выложил фотографию стены жилого дома на ул. Мстиславской, 6 (перекресток с ул. Полуботка).
На снимке видно, что на стене уже начали рисовать «эскиз» будущего мурала. В итоге на стене должна появиться картина в стиле Евгении Гапчинской. Уже даже есть фотомакет будущего мурала.
По словам Александра Ломако, никаких проблем с авторскими правами известнейшей художницы не будет – все вопросы улажены.
Мурал – инициатива компании «Виват, канцелярия!», офис которой находится напротив дома на Мстиславской, 6.
На своей странице в «Фейсбук» заместитель мэра выложил фотографию стены жилого дома на ул. Мстиславской, 6 (перекресток с ул. Полуботка).
На снимке видно, что на стене уже начали рисовать «эскиз» будущего мурала. В итоге на стене должна появиться картина в стиле Евгении Гапчинской. Уже даже есть фотомакет будущего мурала.
По словам Александра Ломако, никаких проблем с авторскими правами известнейшей художницы не будет – все вопросы улажены.
Мурал – инициатива компании «Виват, канцелярия!», офис которой находится напротив дома на Мстиславской, 6.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
На 30-й школе засиял новый мурал: черниговцы не оценили творчество (Фотореп ...
Чернигов пополнился новеньким муралей. Его иностранный художник нарисовал на стене городской школы
На этой неделе Чернигов пополнится двумя муралами иностранных художников
В Чернигове станет на два мурала больше. Один из них появится на стене школы №30 напротив рынка
Новый мурал в Чернигове – портрет космонавта
На Летной улице в Чернигове появился тематический мурал. Его автор – черниговский художник Дмитрий
Известный черниговский художник подарил городу новый мурал
Новый мурал, авторства известного черниговского художника Дмитрия Адерихо, появился под мостом в
Перевозчики Чернигова хотят возить пассажиров по 6-7 гривен
Черниговские перевозчики начали подавать свои расчеты тарифов на проезд в общественном транспорте.
Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет... В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом
Добавить комментарий!