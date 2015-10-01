4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговская «Десна» победила и поднялась на 4-е место
Черниговская «Десна» победила и поднялась на 4-е место
- Вчера, 13:22
- Просмотров: 33
Накануне прошли матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги. «Десна» на домашнем стадионе обыграла одесскую «Жемчужину».
Уже в дебюте матча точным ударом со штрафного отметился Евгений Чепурненко. Гости быстро отыгрались после розыгрыша углового, но на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Десны».
Дубль оформил Чепурненко. В этот раз он мощным ударом с лета пробил в девятку ворот «Жемчужины». До ворот было не менее 30 метров!
В дебюте второго тайма преимущество хозяев выросло. Третий гол после прострела с правого фланга забил Илья Коваленко.
На исходе часа игры Александр Филиппов едва не убежал от опекуна на свидание в голкипером, но получил удар сзади по ногам. Нервы форварда не выдержали, и он ударил обидчика.
Одессит за фол получил желтую карточку, а черниговец – справедливое удаление.
Впрочем, даже вдесятером «деснянцы» продолжали создавать опасные моменты у ворот соперника. А вот «Жемчужина» едва ли могла рассчитывать на то, чтобы реализовать численное преимущество – опасных моментов у ворот Махновского не припоминается.
Табло
Десна – Жемчужина - 3:1 (Чепурненко, 3, 33, Коваленко, 49 – Поспелов, 14)
Десна: Махновский – Фаворов, Мельник, Братков, Мостовой (Жук, 79) – Коберидзе – Картушов (Галенков, 86), Чепурненко (Щедраков, 82), Арвеладзе (Черноморец, 68), Коваленко (Безородько, 73) – Филиппов.
Черниговцы после этой победы поднялись на 4-е место. Следующий матч подопечные Александра Рябоконя сыграют 30 августа в Киеве против лидера чемпионата – «Арсенала».
Уже в дебюте матча точным ударом со штрафного отметился Евгений Чепурненко. Гости быстро отыгрались после розыгрыша углового, но на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Десны».
Дубль оформил Чепурненко. В этот раз он мощным ударом с лета пробил в девятку ворот «Жемчужины». До ворот было не менее 30 метров!
В дебюте второго тайма преимущество хозяев выросло. Третий гол после прострела с правого фланга забил Илья Коваленко.
На исходе часа игры Александр Филиппов едва не убежал от опекуна на свидание в голкипером, но получил удар сзади по ногам. Нервы форварда не выдержали, и он ударил обидчика.
Одессит за фол получил желтую карточку, а черниговец – справедливое удаление.
Впрочем, даже вдесятером «деснянцы» продолжали создавать опасные моменты у ворот соперника. А вот «Жемчужина» едва ли могла рассчитывать на то, чтобы реализовать численное преимущество – опасных моментов у ворот Махновского не припоминается.
Табло
Десна – Жемчужина - 3:1 (Чепурненко, 3, 33, Коваленко, 49 – Поспелов, 14)
Десна: Махновский – Фаворов, Мельник, Братков, Мостовой (Жук, 79) – Коберидзе – Картушов (Галенков, 86), Чепурненко (Щедраков, 82), Арвеладзе (Черноморец, 68), Коваленко (Безородько, 73) – Филиппов.
Черниговцы после этой победы поднялись на 4-е место. Следующий матч подопечные Александра Рябоконя сыграют 30 августа в Киеве против лидера чемпионата – «Арсенала».
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
«Десна» победила в Горишних Плавнях
Черниговские футболисты уверенно обыграли на выезде «Горняк-Спорт» из Полтавской области. Счет
Черниговская «Десна» впервые проиграла в 2017 году
В матче 2-го тура чемпионата Украины 2017-2018 в первой лиге «Десна» встречалась с ФК «Полтава».
В новом чемпионате черниговская «Десна» стартовала с победы
Накануне, 15 июля, стартовал чемпионат Украины по футболу среди команд первой лиги. Черниговцы
Черниговская «Десна» завоевала путевку в Премьер-лигу
За тур до финиша подопечные Александра Рябоконя официально застолбили за собой 2-е место в
Черниговская «Десна» разгромила команду Премьер-лиги
Подопечные Александра Рябоконя на сборах в Турции провели третий спарринг. Со счетом 4:1 «Десна»
В матче 13-го тура подопечные Александра Рябоконя одержали победу в гостях ...
Первая половина первого тайма прошла в равной борьбе и без опасных моментов у ворот той или иной
Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет... В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом
Добавить комментарий!