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Черниговская «Десна» победила и поднялась на 4-е место

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:22
  • Просмотров: 33
Черниговская «Десна» победила и поднялась на 4-е местоЧерниговская «Десна» победила и поднялась на 4-е местоНакануне прошли матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги. «Десна» на домашнем стадионе обыграла одесскую «Жемчужину».

Уже в дебюте матча точным ударом со штрафного отметился Евгений Чепурненко. Гости быстро отыгрались после розыгрыша углового, но на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Десны».

Дубль оформил Чепурненко. В этот раз он мощным ударом с лета пробил в девятку ворот «Жемчужины». До ворот было не менее 30 метров!

В дебюте второго тайма преимущество хозяев выросло. Третий гол после прострела с правого фланга забил Илья Коваленко.

На исходе часа игры Александр Филиппов едва не убежал от опекуна на свидание в голкипером, но получил удар сзади по ногам. Нервы форварда не выдержали, и он ударил обидчика.

Одессит за фол получил желтую карточку, а черниговец – справедливое удаление.

Впрочем, даже вдесятером «деснянцы» продолжали создавать опасные моменты у ворот соперника. А вот «Жемчужина» едва ли могла рассчитывать на то, чтобы реализовать численное преимущество – опасных моментов у ворот Махновского не припоминается.

Табло
Десна – Жемчужина - 3:1 (Чепурненко, 3, 33, Коваленко, 49 – Поспелов, 14)
Десна: Махновский – Фаворов, Мельник, Братков, Мостовой (Жук, 79) – Коберидзе – Картушов (Галенков, 86), Чепурненко (Щедраков, 82), Арвеладзе (Черноморец, 68), Коваленко (Безородько, 73) – Филиппов.

Черниговцы после этой победы поднялись на 4-е место. Следующий матч подопечные Александра Рябоконя сыграют 30 августа в Киеве против лидера чемпионата – «Арсенала».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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