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Черниговская таможня собрала за месяц 431 миллион гривен
- Вчера, 14:24
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Согласно сообщению пресс-службы Черниговской таможни Государственной фискальной службы, в июле в бюджет было направлено 431 миллион гривен.
Самая крупная доля поступлений – экспортно-импортные операции с минеральными удобрениями – 162 миллиона гривен.
Каменный угол принес в казну 33 миллиона, табак и табачное сырье– 41,5 миллионов, покрышки – 16 миллионов, трактора – 15 миллионов, пиво – 10,5 миллионов.
Самая крупная доля поступлений – экспортно-импортные операции с минеральными удобрениями – 162 миллиона гривен.
Каменный угол принес в казну 33 миллиона, табак и табачное сырье– 41,5 миллионов, покрышки – 16 миллионов, трактора – 15 миллионов, пиво – 10,5 миллионов.
Источник: 0462.ua
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