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Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 26 августа, около 23 часов в г.. Борзна.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Водитель, 1984 года рождения, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ 21093», двигался по улице Алчевский. Не учитывая дорожную обстановку да не выбрав безопасную скорость, въехал в забор. В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Согласно освидетельствование Борзнянской ЦРБ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - 2,3 промилле.
Cмертельне ДТП: из-за пьяного водителя погиб пассажир
- Вчера, 15:28
- Просмотров: 43
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 26 августа, около 23 часов в г.. Борзна.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Водитель, 1984 года рождения, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ 21093», двигался по улице Алчевский. Не учитывая дорожную обстановку да не выбрав безопасную скорость, въехал в забор. В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Согласно освидетельствование Борзнянской ЦРБ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - 2,3 промилле.
Источник: http://cheline.com.ua
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