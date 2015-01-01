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В Нежине украли дорожный знак (Фото)
- Вчера, 16:31
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Преступление произошло на перекрестке улиц Независимости - Синяковская. Неизвестными лицами было украдено знак дорожного движения 2.1.
«Уступить дорогу». Зато теперь там стоит один голый столб, а отсутствие знака подвергает опасности проезда перекрестка как водителей, так и пассажиров и пешеходов. 22 августа работниками коммунального предприятия «Производственное управление коммунального хозяйства» было установлено 3 новых знаки 2.1. «Уступить дорогу» по улице Синяковская, перед перекрестками. И вот уже первая «благодарность» со
«Уступить дорогу». Зато теперь там стоит один голый столб, а отсутствие знака подвергает опасности проезда перекрестка как водителей, так и пассажиров и пешеходов. 22 августа работниками коммунального предприятия «Производственное управление коммунального хозяйства» было установлено 3 новых знаки 2.1. «Уступить дорогу» по улице Синяковская, перед перекрестками. И вот уже первая «благодарность» со
Источник: http://cheline.com.ua
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