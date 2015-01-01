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Вандалы добрались Аллее спортивной славы (Фотофакт)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:33
  • Просмотров: 28
Вандалы добрались Аллее спортивной славы (Фотофакт)Досадная ситуация произошла в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина. Вандалы разгромили один из стендов на Аллее спортивной славы. В частности, были разбиты стенд с фото олимпийской чемпионки Валентины Цербе-Несиной. Об этом написала сама спортсменка на своей странице в Facebook. «... только что получила это фото ... Не хватает слов ... Вандалы», - написала Валентины Цербе-Несина.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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