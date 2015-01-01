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Вандалы добрались Аллее спортивной славы (Фотофакт)
- Вчера, 17:33
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Досадная ситуация произошла в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина. Вандалы разгромили один из стендов на Аллее спортивной славы. В частности, были разбиты стенд с фото олимпийской чемпионки Валентины Цербе-Несиной. Об этом написала сама спортсменка на своей странице в Facebook. «... только что получила это фото ... Не хватает слов ... Вандалы», - написала Валентины Цербе-Несина.
Источник: http://cheline.com.ua
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