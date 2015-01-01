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«Крым» убил черниговца: смертельное ДТП на Небабы

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:35
  • Просмотров: 53
«Крым» убил черниговца: смертельное ДТП на НебабыДорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 26 августа, по ул. чайки Небабы в 20:52. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Так, черниговец, 1956 года, управляя автомобилем «ВАЗ 212140» с прицепом, на котором было загружено прогулочное судно «Крым», двигался по ул. Мартина Небабы в направлении от ул. Любечская проспекту Мира. Внезапно на дорогу с правой обочины вышел человек, 1955 года рождения, на которого водитель совершил наезд. В результате ДТП мшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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