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Новый мурал Чернигова – собака в розовых очках
- Сегодня, 14:16
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В ближайшее время в нашем городе появятся еще два новых образца монументальной живописи.
О первом – рисунке от Евгении Гапчинской возле сквера Богдана Хмельницкого – мы уже писали.
Автор второго – черниговец Дмитрий Адерихо, известный другими своими работами. В частности, портретом Леонида Каденюка на ул. Летной и изображением козака на ул. Козацкой.
Фото первой части работы художник выложил в социальной сети «Фейсбук». Центральная фигура мурала – собака в розовых очках.
Мурал будет большим – под композицию автор зарезервировал длинный забор. Место пока держит в секрете.
О первом – рисунке от Евгении Гапчинской возле сквера Богдана Хмельницкого – мы уже писали.
Автор второго – черниговец Дмитрий Адерихо, известный другими своими работами. В частности, портретом Леонида Каденюка на ул. Летной и изображением козака на ул. Козацкой.
Фото первой части работы художник выложил в социальной сети «Фейсбук». Центральная фигура мурала – собака в розовых очках.
Мурал будет большим – под композицию автор зарезервировал длинный забор. Место пока держит в секрете.
Источник: 0462.ua
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