﻿﻿ Новый мурал Чернигова – собака в розовых очках » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Новый мурал Чернигова – собака в розовых очках
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Новый мурал Чернигова – собака в розовых очках

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:16
  • Просмотров: 55
Новый мурал Чернигова – собака в розовых очкахВ ближайшее время в нашем городе появятся еще два новых образца монументальной живописи.

О первом – рисунке от Евгении Гапчинской возле сквера Богдана Хмельницкого – мы уже писали.

Автор второго – черниговец Дмитрий Адерихо, известный другими своими работами. В частности, портретом Леонида Каденюка на ул. Летной и изображением козака на ул. Козацкой.

Фото первой части работы художник выложил в социальной сети «Фейсбук». Центральная фигура мурала – собака в розовых очках.

Мурал будет большим – под композицию автор зарезервировал длинный забор. Место пока держит в секрете.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В Чернигове будет мурал «от Гапчинской»

На улице Мстиславской появится новый образец настенной живописи. Мурал проанонсировал заместитель

На 30-й школе засиял новый мурал: черниговцы не оценили творчество (Фотореп ...

Чернигов пополнился новеньким муралей. Его иностранный художник нарисовал на стене городской школы

Новый мурал в Чернигове – портрет космонавта

На Летной улице в Чернигове появился тематический мурал. Его автор – черниговский художник Дмитрий

Известный черниговский художник подарил городу новый мурал

Новый мурал, авторства известного черниговского художника Дмитрия Адерихо, появился под мостом в

Відомий чернігівський художник подарував місту новий мурал

Новий мурал, авторства відомого чернігівського художника Дмитра Адеріхо, з'явився під мостом у

Новый мурал на ул. Белова (фото)

Фото в темное время, это проекция рисунка на стену.
﻿
Видео
Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет... В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети