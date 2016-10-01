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На Масанах и Ремзаводе – проблемы с водой
- Сегодня, 15:17
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«Черниговводоканал» сообщил о ремонтных работах на двух участках, в связи с чем на двух улицах Чернигова наблюдаются перебои с водоснабжением.
В связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводе по улице Независимости, 50 сегодня, 28 августа, с 09:30 до 18:00 будет пониженное давление воды и появление осадка в воде по улице Независимости.
Будет организован подвоз питьевой воды.
Также сегодня, 28 августа, в связи с аварийно-ремонтными работами (порыв водопровода диаметром 100 мм) по улице Гастелло, 27 с 09:30 до 17:00 будет отсутствовать водоснабжение для частных жилых домов на этой улице.
Будет организован подвоз питьевой воды.
В связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводе по улице Независимости, 50 сегодня, 28 августа, с 09:30 до 18:00 будет пониженное давление воды и появление осадка в воде по улице Независимости.
Будет организован подвоз питьевой воды.
Также сегодня, 28 августа, в связи с аварийно-ремонтными работами (порыв водопровода диаметром 100 мм) по улице Гастелло, 27 с 09:30 до 17:00 будет отсутствовать водоснабжение для частных жилых домов на этой улице.
Будет организован подвоз питьевой воды.
Источник: 0462.ua
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