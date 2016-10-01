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На Масанах и Ремзаводе – проблемы с водой

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:17
  • Просмотров: 31
На Масанах и Ремзаводе – проблемы с водой«Черниговводоканал» сообщил о ремонтных работах на двух участках, в связи с чем на двух улицах Чернигова наблюдаются перебои с водоснабжением.

В связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводе по улице Независимости, 50 сегодня, 28 августа, с 09:30 до 18:00 будет пониженное давление воды и появление осадка в воде по улице Независимости.

Будет организован подвоз питьевой воды.

Также сегодня, 28 августа, в связи с аварийно-ремонтными работами (порыв водопровода диаметром 100 мм) по улице Гастелло, 27 с 09:30 до 17:00 будет отсутствовать водоснабжение для частных жилых домов на этой улице.

Будет организован подвоз питьевой воды.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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