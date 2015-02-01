4ернігів.інфо » Стрічка новин » Под Черниговом горел частный дом
Под Черниговом горел частный дом
- Сегодня, 13:39
- Просмотров: 30
27 августа в 15:10 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре жилого дома в селе Павловка Черниговского района.
По вызову на место происшествия прибыло три отделения пожарно-спасательных подразделений из областного центра. К тому времени крыша дома и веранда были полностью охвачены пламенем.
В 15:30 пожарные локализовали и в 17:20 окончательно ликвидировали пожар. Тушение осложнялось отсутствием источников противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходилось ездить за 1,5 км на дозаправку водой.
Огнем уничтожена крыша по всей площади, повреждено перекрытие дома на площади 16 квадратных метров. Вероятной причиной пожара послужило короткое замыкание электросети.
По вызову на место происшествия прибыло три отделения пожарно-спасательных подразделений из областного центра. К тому времени крыша дома и веранда были полностью охвачены пламенем.
В 15:30 пожарные локализовали и в 17:20 окончательно ликвидировали пожар. Тушение осложнялось отсутствием источников противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходилось ездить за 1,5 км на дозаправку водой.
Огнем уничтожена крыша по всей площади, повреждено перекрытие дома на площади 16 квадратных метров. Вероятной причиной пожара послужило короткое замыкание электросети.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Во время тушения пожара в Черниговской области спасли мужчину
16 августа в 12:50 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской
Вечером в Чернигове горел частный дом. Фото
Накануне, 9 августа, в вечернее время спасатели были задействованы на тушении пожара, который
Житель Черниговсщины спас свою 100-летнюю бабушку из горящего дома
Сегодня, 26 июля, в 00:25 в Службу спасения "101" в Прилукском районе поступило сообщение о пожаре
Под Черниговом при попытке погасить масштабный пожар пострадал 20-летний па ...
Сегодня, 24 февраля, в 2:13 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в
В Рождественскую ночь в Чернигове горел мебельный цех
Поздним вечром 6 января, в 22:22, в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в
Черниговская область: пожарные в ходе ликвидации пожаров обнаружили тела дв ...
В течение прошлых суток на Черниговщине во время пожаров погибло 2 человека. 26 февраля в 00:35 в
Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет... В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом
Добавить комментарий!