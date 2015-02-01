﻿﻿ Под Черниговом горел частный дом » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Под Черниговом горел частный дом
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Под Черниговом горел частный дом

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:39
  • Просмотров: 30
Под Черниговом горел частный дом27 августа в 15:10 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре жилого дома в селе Павловка Черниговского района.

По вызову на место происшествия прибыло три отделения пожарно-спасательных подразделений из областного центра. К тому времени крыша дома и веранда были полностью охвачены пламенем.

В 15:30 пожарные локализовали и в 17:20 окончательно ликвидировали пожар. Тушение осложнялось отсутствием источников противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходилось ездить за 1,5 км на дозаправку водой.

Огнем уничтожена крыша по всей площади, повреждено перекрытие дома на площади 16 квадратных метров. Вероятной причиной пожара послужило короткое замыкание электросети.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Во время тушения пожара в Черниговской области спасли мужчину

16 августа в 12:50 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской

Вечером в Чернигове горел частный дом. Фото

Накануне, 9 августа, в вечернее время спасатели были задействованы на тушении пожара, который

Житель Черниговсщины спас свою 100-летнюю бабушку из горящего дома

Сегодня, 26 июля, в 00:25 в Службу спасения "101" в Прилукском районе поступило сообщение о пожаре

Под Черниговом при попытке погасить масштабный пожар пострадал 20-летний па ...

Сегодня, 24 февраля, в 2:13 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в

В Рождественскую ночь в Чернигове горел мебельный цех

Поздним вечром 6 января, в 22:22, в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в

Черниговская область: пожарные в ходе ликвидации пожаров обнаружили тела дв ...

В течение прошлых суток на Черниговщине во время пожаров погибло 2 человека. 26 февраля в 00:35 в
﻿
Видео
Молитва за мир и награждения Героев: Павел Смирнов с Черниго... В черниговском саду няня подняла руку на ребенка (видео) Школы Чернигова пополнились новыми педагогами, которые прошл... Какие тайны скрывает свалка на Масанах (Видео) Одноместные парты и интерактивные доски – «новая школа» ждет... В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети