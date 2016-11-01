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Полиция Черниговщины задержала вора-альпиниста

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:46
  • Просмотров: 28
Полиция Черниговщины задержала вора-альпинистаЧерниговская полиция задержала вора, который ночью 27 августа залезал в квартиры черниговцев необычным способом – спускался на тросе с крыши дома. Об этом полиция сообщает на своей официальной странице в соцсети.

Побывав в гостях на восьмом этаже, он полез еще на девятый, но разбил окно и привлек внимание соседей. На место происшествия сразу выехал экипажи роты полиции особого назначения и патрульные Главного управления Национальной полиции в Черниговской области. Они и задержали ловкача «на горячем».

Как установили полицейские, 37-летний мужчина, который живет в Черниговской области, в областной центр приехал около недели назад, но даже за этот короткий срок успел поиграть с законом. Более того, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и разбои. В обоих квартирах человек украл деньги и золотые изделия, но все это было изъято и возвращено владельцам.

Подозреваемый в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан и помещен в изолятор временного содержания. Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к аналогичным преступлениям в других регионах.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное следствие.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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