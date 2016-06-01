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Черниговские патрульные задержали вора во время побега на украденном велосипеде
- Сегодня, 16:01
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Вчера, 27 августа, около четырех дня на улице Доценко к экипажу патрульной полиции обратилась девушка, которая сообщила, что несколько минут назад неизвестный мужчина похитил велосипед ее подруги и поехал в сторону улицы Кольцевой. Пока она говорила с патрульными, владелица велосипеда с места события звонила на линию «102».
Девушка, которая обратилась к патрульным, сказала, что хорошо знает, как выглядит велосипед подруги, а также запомнила вора. Правоохранители, чтобы не терять драгоценного времени, сразу посадили ее в служебный автомобиль и поехали в направлении, которым вероятно мог двигаться вор.
По дороге выяснилось, что подруги приехали на велосипедах в парикмахерскую. Пристегнув велосипеды специальным замком к перилам крыльца, вошли в помещение парикмахерской. Через некоторое время одна из девушек решила проверить, все ли в порядке, вышла на улицу и увидела, как неизвестный отъезжает от крыльца велосипедом подруги.
Выехав на улицу Кольцевую, полицейские обратили внимание на мужчину с голым торсом, который быстро ехал на велосипеде вдоль дороги. По предварительной информации, вор был одет в черную футболку, однако девушка, которая находилась в патрульном автомобиле, сразу узнала велосипед подруги.
Патрульные остановили велосипедиста и поинтересовались, принадлежит ли ему велосипед. Мужчина ответил, что да, и когда из полицейского авто вышла девушка и сказала, что знает настоящую владелицу и она уже едет сюда, он мгновенно стал говорить совсем другое - мол, велосипед нашел несколько минут назад в кустах. Пока патрульные общались с гражданином, другой экипаж привез вторую девушку, которая узнала своего велосипеда.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. При осмотре у гражданина в рюкзаке обнаружили черную футболку и кусачки. Нашелся также и поврежденный велосипедный замок.
Задержанным оказался 39-летний черниговец, который уже отбывал наказание за решеткой за совершение кражи, он лишь несколько месяцев назад вышел на свободу.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Девушка, которая обратилась к патрульным, сказала, что хорошо знает, как выглядит велосипед подруги, а также запомнила вора. Правоохранители, чтобы не терять драгоценного времени, сразу посадили ее в служебный автомобиль и поехали в направлении, которым вероятно мог двигаться вор.
По дороге выяснилось, что подруги приехали на велосипедах в парикмахерскую. Пристегнув велосипеды специальным замком к перилам крыльца, вошли в помещение парикмахерской. Через некоторое время одна из девушек решила проверить, все ли в порядке, вышла на улицу и увидела, как неизвестный отъезжает от крыльца велосипедом подруги.
Выехав на улицу Кольцевую, полицейские обратили внимание на мужчину с голым торсом, который быстро ехал на велосипеде вдоль дороги. По предварительной информации, вор был одет в черную футболку, однако девушка, которая находилась в патрульном автомобиле, сразу узнала велосипед подруги.
Патрульные остановили велосипедиста и поинтересовались, принадлежит ли ему велосипед. Мужчина ответил, что да, и когда из полицейского авто вышла девушка и сказала, что знает настоящую владелицу и она уже едет сюда, он мгновенно стал говорить совсем другое - мол, велосипед нашел несколько минут назад в кустах. Пока патрульные общались с гражданином, другой экипаж привез вторую девушку, которая узнала своего велосипеда.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. При осмотре у гражданина в рюкзаке обнаружили черную футболку и кусачки. Нашелся также и поврежденный велосипедный замок.
Задержанным оказался 39-летний черниговец, который уже отбывал наказание за решеткой за совершение кражи, он лишь несколько месяцев назад вышел на свободу.
Пресс-служба управления патрульной полиции в Чернигове
Источник: 0462.ua
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