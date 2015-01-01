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Комплексную подготовку к зиме уже проведено в 64% домов Чернигова

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:01
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Комплексную подготовку к зиме уже проведено в 64% домов Чернигова22 августа в Черниговском городском совете состоялось заседание оперативного штаба по вопросам подготовки городского коммунального хозяйства к работе в зимний период под председательством заместителя городского головы Андрея Черненко. Руководители предприятий и организаций проинформировали о ходе подготовки к зиме коммунального хозяйства, объектов социальной сферы, строительного комплекса и общественного транспорта города.

Предприятиями, предоставляющими услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, в пределах накопленных средств, согласно утвержденному тарифу, выполняется ремонт кровли, энергообеспечения, отопительных систем и систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт лестничных клеток. Сейчас комплексную подготовку к зиме проведено в 64% домов.

Готовность имеющегося технического парка КП «ЖЭК-10», КП «ЖЭК-13» и КП «Зеленбуд» составляет 100%, в свою очередь, в КП «Новозаводское» и КП «Деснянское» часть тракторов уборочной техники находится в ремонте.

Ведется подготовка специализированной техники и в КП «АТП-2528». Из-за значительной изношенности половина автопарка здесь находится в ремонте. Ситуацию должно исправить поступление на предприятия новой уборочной техники.

Коммунальные предприятия АТП-2528 и Зеленбуд фактически обеспечены песчано-солевой смесью на 85% и 51% соответственно. Процесс заготовки продолжается.

Горсвет проводит обследование и ремонт электросетей внешнего освещения, замену светильников, обустройство нерегулируемых пешеходных переходов световыми знаками и фонарями, ревизию щитов наружного освещения, обрезки ветвей деревьев в охранной зоне электросетей внешнего освещения, ремонт светофорных объектов.

В рамках подготовки к работе в осенне-зимний период КП «Черниговводоканал», согласно разработанному плану мероприятий, в срок проводит текущий и капитальный ремонты оборудования и сетей, гидравлические испытания, замену колодцев, очистку и дезинфекцию резервуаров чистой воды.

Подготовка к отопительному сезону продолжается и на теплоснабжающих предприятиях. ПАО «Облтеплокомуненерго» и КЭП «Черниговская ТЭЦ» ООО ФИРМА «ТехНова» проводят гидравлические испытания сетей с последующим выявлением и ликвидацией порывов, поверку приборов учета тепловой энергии, сетей и оборудования. ООО «Специальная энергетическая компания», обслуживающее ведомственные котельные, проводит работы по ремонту тепловых сетей, их испытания, восстановление теплоизоляции.

Инспекцией Госэнергонадзора в Черниговской области ведется мониторинг технического состояния и своевременности подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду теплоснабжающих организаций в соответствии с определенным сроком.

Основной причиной, которая затрудняет текущую работу предприятий, является задержка выплат компенсации по льготам и субсидиям, а также значительная задолженность населения за предоставленные предприятиями жилищно-коммунальной сферы услуг.

Руководители организаций заверили, что постоянно проводят претензионно-исковую работу по погашению задолженности населением.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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