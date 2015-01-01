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В Чернигове выбирают исполнителя работ по замене наружного освещения
- Сегодня, 18:01
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Сегодня в Управлении капитального строительства Черниговского городского совета проходят торги между претендентами на выполнение работ по энергоэффективной модернизации сетей наружного освещения Чернигова, сообщает пресс-служба горсовета.
Победитель торгов должен заменить 1185 светильников с дуговыми ртутными лампами на экономические светодиодные на улицах Шевченко, Рокоссовского, Героев Чернобыля, 77 Гвардейской дивизии, Святониколаевской, Сережникова, Мазепы, Космонавтов, Толстого, Доценко, Генерала Белова и Гагарина.
Кроме большого объема работ, эта закупка отличается от других еще и тем, что все ее этапы проходят по правилам Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО), которая является партнером и финансовым донором Чернигова в реализации данного проекта. Определение компании-победителя тоже будет происходить по критериям НЕФКО и при участии этой организации.
В целом этот проект состоит из двух частей: модернизации сетей уличного освещения нашего города и энергоэффективной реновации черниговской школы №5.
В помещении школы №5 предусматривается замена окон и наружных дверей, утепление стен и чердачного перекрытия здания, реконструкция кровли, замена трубопроводов внешней тепловой сети на предварительно изолированные трубопроводы, установка светодиодных светильников, замена электроплит в пищеблоке, реконструкция вентиляционной системы пищеблока.
Техническое задание обеих частей проекта разрабатывалось совместно с зарубежными специалистами. Ожидаемые результаты от реализации проекта: сокращение потребления электроэнергии на 931,578 кВт*ч в год, тепла – 729 МВт в год, выбросов СО2 – 943 т в год. Годовая экономия – 2,5 млн грн в год, срок окупаемости – 7,5 лет.
Стоимость проекта – 18,9 млн грн, из которых 5,6 млн – грантовая часть, 1,9 млн – софинансирование из городского бюджета и 11,4 млн – кредитные средства под 3% годовых. Чтобы стать участником этого международного проекта, Чернигов прошел довольно долгий и сложный путь подготовки и отбора, который осуществлялся Северной экологической финансовой корпорацией.
Практическая реализация обеих частей проекта начинается в этом году и должна завершиться в следующем. Непосредственно сейчас идет этап открытия тендерных предложений. Торги по реновации общеобразовательного учебного заведения № 5 уже состоялись 17 августа.
Участие в них приняли 3 компании: Корпорация "Укртрансстрой", ЧП "Укрпромстрой-Б", ООО "Фирма" МЖК - Сервис ". Победитель будет объявлен после изучения документов участников, которое проводит УКС и Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO).
Победитель торгов должен заменить 1185 светильников с дуговыми ртутными лампами на экономические светодиодные на улицах Шевченко, Рокоссовского, Героев Чернобыля, 77 Гвардейской дивизии, Святониколаевской, Сережникова, Мазепы, Космонавтов, Толстого, Доценко, Генерала Белова и Гагарина.
Кроме большого объема работ, эта закупка отличается от других еще и тем, что все ее этапы проходят по правилам Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО), которая является партнером и финансовым донором Чернигова в реализации данного проекта. Определение компании-победителя тоже будет происходить по критериям НЕФКО и при участии этой организации.
В целом этот проект состоит из двух частей: модернизации сетей уличного освещения нашего города и энергоэффективной реновации черниговской школы №5.
В помещении школы №5 предусматривается замена окон и наружных дверей, утепление стен и чердачного перекрытия здания, реконструкция кровли, замена трубопроводов внешней тепловой сети на предварительно изолированные трубопроводы, установка светодиодных светильников, замена электроплит в пищеблоке, реконструкция вентиляционной системы пищеблока.
Техническое задание обеих частей проекта разрабатывалось совместно с зарубежными специалистами. Ожидаемые результаты от реализации проекта: сокращение потребления электроэнергии на 931,578 кВт*ч в год, тепла – 729 МВт в год, выбросов СО2 – 943 т в год. Годовая экономия – 2,5 млн грн в год, срок окупаемости – 7,5 лет.
Стоимость проекта – 18,9 млн грн, из которых 5,6 млн – грантовая часть, 1,9 млн – софинансирование из городского бюджета и 11,4 млн – кредитные средства под 3% годовых. Чтобы стать участником этого международного проекта, Чернигов прошел довольно долгий и сложный путь подготовки и отбора, который осуществлялся Северной экологической финансовой корпорацией.
Практическая реализация обеих частей проекта начинается в этом году и должна завершиться в следующем. Непосредственно сейчас идет этап открытия тендерных предложений. Торги по реновации общеобразовательного учебного заведения № 5 уже состоялись 17 августа.
Участие в них приняли 3 компании: Корпорация "Укртрансстрой", ЧП "Укрпромстрой-Б", ООО "Фирма" МЖК - Сервис ". Победитель будет объявлен после изучения документов участников, которое проводит УКС и Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO).
Источник: 0462.ua
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