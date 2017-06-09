Фискальной службой области установлен факт занижения налога на прибыль на сумму 820 000 гривен

Аудиторами ГУ ДФС в Черниговской области в ходе проведения

документальной проверки предприятия «В» по данным бухгалтерского учета

выявлена ​​задолженность за товары (работы, услуги).

При исследовании источники и срока возникновения задолженности,

правильности ее отражения в учете предприятия, установлено, что данная

задолженность является безнадежной, поскольку по ней истек срок исковой давности.

Согласно нормам налогового законодательства, предприятие «В» мало отобразить

такую ​​задолженность в составе доходов налоговой декларации по налогу на прибыль.

Однако, плательщиком данные требования были проигнорированы, в результате чего занижена

сумму налога на прибыль.

Факт не отражения в составе дохода суммы безнадежной кредиторской

задолженности было задокументировано в акте проверки и доначислено плательщику

к уплате 820 тыс. налога на прибыль.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.