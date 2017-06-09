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Фискальной службой области установлен факт занижения налога на прибыль на сумму 820 000 гривен
- Сегодня, 15:37
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Аудиторами ГУ ДФС в Черниговской области в ходе проведения
документальной проверки предприятия «В» по данным бухгалтерского учета
выявлена задолженность за товары (работы, услуги).
При исследовании источники и срока возникновения задолженности,
правильности ее отражения в учете предприятия, установлено, что данная
задолженность является безнадежной, поскольку по ней истек срок исковой давности.
Согласно нормам налогового законодательства, предприятие «В» мало отобразить
такую задолженность в составе доходов налоговой декларации по налогу на прибыль.
Однако, плательщиком данные требования были проигнорированы, в результате чего занижена
сумму налога на прибыль.
Факт не отражения в составе дохода суммы безнадежной кредиторской
задолженности было задокументировано в акте проверки и доначислено плательщику
к уплате 820 тыс. налога на прибыль.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
документальной проверки предприятия «В» по данным бухгалтерского учета
выявлена задолженность за товары (работы, услуги).
При исследовании источники и срока возникновения задолженности,
правильности ее отражения в учете предприятия, установлено, что данная
задолженность является безнадежной, поскольку по ней истек срок исковой давности.
Согласно нормам налогового законодательства, предприятие «В» мало отобразить
такую задолженность в составе доходов налоговой декларации по налогу на прибыль.
Однако, плательщиком данные требования были проигнорированы, в результате чего занижена
сумму налога на прибыль.
Факт не отражения в составе дохода суммы безнадежной кредиторской
задолженности было задокументировано в акте проверки и доначислено плательщику
к уплате 820 тыс. налога на прибыль.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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